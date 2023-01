Opole: Były rzecznik dyscyplinarny uczelni uznany winnym pomówienia naukowców

Sąd Okręgowy w Opolu zakazał byłemu rzecznikowi dyscyplinarnemu Politechniki Opolskiej Sławomirowi Sz. rozpowszechniania w jakikolwiek sposób nieprawdziwych i zniesławiających ocen wobec grupy naukowców tej uczelni i nakazał opublikowanie przeprosin w regionalnym dzienniku.

Sprawa ma swój początek w 2018 roku, gdy na Politechnice Opolskiej doszło do konfliktu pomiędzy dwoma grupami naukowców. Członkiem jednej z nich był prof. Sławomir Sz. W drugiej, jak ustalono w trakcie procesu, kilkuosobowy zespół naukowców, z których część podlegała służbowo pozwanemu.

We wrześniu 2018 roku prof. Sławomir Sz. wysłał ze swojej skrzynki służbowej maila, w którym poinformował o możliwości popełnienia oszustw i plagiatu przez grupę naukowców realizujących projekt finansowany przez NCBiR. Oskarżenie trafiło do kilkudziesięciu adresatów, w tym do wojewody, marszałka województwa, mediów, instytucji i samorządów. Jak twierdził później w wywiadzie dla jednego z dzienników, paczkę z materiałami rzekomo obciążającymi grupę naukowców znalazł na wycieraczce pod swoimi drzwiami. Po przeczytaniu zostawionych przez anonimowego autora dokumentów podjął decyzję o wystosowaniu apelu o powołanie specjalnej komisji do zbadania sprawy, która - w jego ocenie - miała znamiona czynów zabronionych.

Pod koniec listopada 2018 roku rektor Politechniki Opolskiej powierzył prof. Sławomirowi Sz. funkcję rzecznika dyscyplinarnego ds. nauczycieli akademickich. Sprawą ewentualnego plagiatu mieli rozstrzygnąć powołani do tej sprawy przez Sławomira Sz. dwaj eksperci. Uczelnia powiadomiła także prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przy realizacji projektu naukowego.

Zarówno śledczy, jak i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, nie dopatrzyli się w działaniu oskarżanych przez Sławomira Sz. naukowców jakichkolwiek znamion przestępstwa, a rozliczenie projektu uznano za prawidłowe. Komisja etyki senatu uczelni stwierdziła, że postawa prof. Sz. podczas rozpowszechniania informacji o domniemanych nieprawidłowościach była nieprawidłowa i naganna. Zdaniem naukowców powinien on zgłosić problem właściwemu rzecznikowi dyscyplinarnemu. Także biegli powołani przez Sławomira Sz. nie znaleźli dowodów na popełnienie plagiatu. Ostatecznie rektor uczelni przeprosił wszystkich uczestników projektu za wysuwane pod ich adresem oskarżenia.

Po przeanalizowaniu akt Sąd Okręgowy nie miał wątpliwości co do winy pozwanego stwierdzając w uzasadnieniu: "pozwany wykorzystał znalezione materiały do bezwzględnego, nieuprawnionego, bezlitosnego ataku na twórców projektu mając na celu doprowadzenie do publicznego napiętnowania twórców, degradacji ich jako pracowników naukowych w faktycznym i powszechnym ujęciu, a w rezultacie doprowadzenie do marginalizacji twórców będących grupą uznanych i cenionych profesorów i doktorów nauk technicznych stanowiących jednocześnie grupę przeciwstawną nieformalnej grupie innych pracowników naukowych, do której należał pozwany". Sąd zwrócił także uwagę, że pozwany był przełożonym autorów projektu i zgodnie z prawem powinien wyłączyć się od prowadzenia postępowania dyscyplinarnego po powierzeniu mu funkcji rzecznika dyscyplinarnego.

W wyroku sąd zakazał Sławomirowi Sz. rozpowszechniania w jakikolwiek sposób nieprawdziwych i zniesławiających informacji i ocen dotyczących realizacji przez powodów projektu finansowanego przez NCBiR. Dodatkowo nakazał Sławomirowi Sz. przeproszenie powodów oraz sprostowanie nieprawdziwych informacji i zamieszczenie przeprosin na łamach regionalnego dziennika. Dodatkowo sąd nałożył na niego obowiązek pokrycia kosztów procesowych, jakie ponieśli pokrzywdzeni przez niego naukowcy.

Wyrok jest nieprawomocny i, jak dowiedział się PAP, odwołały się od niego obydwie strony. Sławomir Sz., który nie pracuje już na Politechnice Opolskiej, nadal uważa, że jego działania wynikały jedynie z troski o dobro uczelni. Część pomówionych naukowców domaga się, aby Sławomir Sz. został zobowiązany do wysłania sprostowania swoich wcześniejszych oskarżeń do wszystkich osób i instytucji, które wcześniej informował o rzekomych nieprawidłowościach.