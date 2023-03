Opole: Chińskie szachy i symulator lotu zachętą uczelni dla maturzystów

Szkolenia w sterowaniu dronami, warsztaty pt. "który most wytrzyma dłużej" i zajęcia z walki w bliskim kontakcie - to część atrakcji dla chętnych do uczestnictwa w Dniach Otwartych Politechniki Opolskiej, które odbędą się 23 i 24 marca.

Politechnika Opolska przygotowuje się do Dni Otwartych, na które zaprasza zarówno tegorocznych maturzystów, jak i ich młodszych kolegów, którzy zastanawiają się nad wyborem swojej drogi zawodowej. Dla zainteresowanych przygotowano szereg atrakcji.

"Zapraszamy wszystkich 23 i 24 marca w mury naszej uczelni. Będzie to doskonała okazja, żeby poznać naszych wykładowców, zobaczyć sale wykładowe, ale i wziąć udział w ciekawych warsztatach" - powiedziała dr inż. Aneta Kucińska-Landwójtowicz, prorektor ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Politechniki Opolskiej.

W programie warsztatów, które poprowadzą naukowcy uczelni, są propozycje przygotowane przez wszystkie wydziały. Wydział Budownictwa i Architektury zaprasza m.in. na warsztaty: "Jak pracują elementy konstrukcji budowlanych", "Który most wytrzyma najwięcej?". Z kolei Wydział Ekonomii i Zarządzania proponuje m.in. kształtowanie umiejętności strategicznego myślenia poprzez naukę gry w szachy chińskie, a także zajęcia pn. "Z ekonomią za pan brat - Chłopska Szkoła Biznesu". "Sterowanie dronami", "Zrób sobie grę - prosta strzelanka" - to część warsztatów Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki. Z kolei Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki zaprasza uczniów szkół średnich np. na: "Magazynowe LEGO. Programowanie ruchu wózka widłowego" czy "Gospodarowanie zapasami - sklepik z tabliczkami czekolady".

Odwiedzając Wydział Mechaniczny będzie można dowiedzieć się "Co można zobaczyć w tunelu aerodynamicznym?", a także wziąć udział w warsztatach na symulatorze lotu samolotem. Natomiast Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii zaprasza na dużą dawkę zajęć praktycznych. To np. walka w bliskim kontakcie oraz warsztaty "Zimowa turystyka górska".

Dla zainteresowanych poszerzeniem "miękkich kompetencji" przygotowano spotkanie z Dariuszem Sikorskim, jednym z najlepszych specjalistów w kraju w dziedzinie motywacji, coachem, doradcą środowisk młodzieżowych, który współpracuje także z największymi firmami finansowymi w Europie oraz sportowcami - szkolił m.in. reprezentację Polski kobiet w siatkówce czy reprezentację Polski w biegach przełajowych.

Oczekując dużego zainteresowania uczelnia wprowadziła zapisy chętnych do uczestnictwa w poszczególnych zajęciach. Szczegółowy program warsztatów i link do zapisów dostępny jest na stronie www. dniotwarte.po.edu.pl.