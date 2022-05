Opole: Dworzec PKP z imieniem Związku Polaków w Niemczech

Dworzec główny PKP w Opolu otrzymał patrona - Związek Polaków w Niemczech - poinformował na piątkowej konferencji prasowej poseł na Sejm Janusz Kowalski (Solidarna Polska). Jest to drugi w Polsce dworzec kolejowy z nadaną zbiorową nazwą.

Podczas konferencji prasowej na peronie dworca kolejowego PKP Opole Główne, poseł Janusz Kowalski poinformował o decyzji zarządu PKP S.A. o nadaniu dworcowi imienia Związku Polaków w Niemczech. Jak podkreślił Kowalski, Opole będzie drugim w kraju, po dworcu w Białej Podlaskiej, dworcem PKP noszącym zbiorową nazwę.

"Nadanie imienia Związku Polaków w Niemczech temu dworcowi jest ukoronowaniem naszej inicjatywy sprzed siedmiu miesięcy. Dziękujemy za to zarządowi PKP i Ministrowi Aktywów Państwowych. Jest to miejsce szczególne, gdyż właśnie z tego dworca jesienią 1939 roku wywożono do niemieckiego obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie polskich działaczy Związku, którzy pomimo terroru ze strony hitlerowskich Niemiec, nigdy nie wyrzekli się swojej ojczyzny" - powiedział Kowalski.

Parlamentarzysta zachęcał dyrektorów i nauczycieli szkół, by w przypadającą na ten rok 100. rocznicę utworzenia ZPwN, przypominali młodzieży o działaczach tej organizacji, którzy pomimo trudnych warunków nie tylko utrzymali tożsamość narodową, ale także doskonale się zorganizować, prowadząc aktywną działalność kulturalną, oświatową i bankową.

Jak powiedział parlamentarzysta, obecnie PKP przygotowuje się do uroczystości związanych z nadaniem imienia dworcowi, które zaplanowano na sierpień tego roku. Jednocześnie zapewnił, że dołoży wszelkich starań, by Związek Polaków w Niemczech odzyskał mienie zagrabione przez państwo niemieckie po wybuchu II wojny światowej.