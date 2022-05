Opole: Europoseł Patryk Jaki zapowiada ustawę "Lex Wiśniewski"

W związku z szeregiem wątpliwości wokół przyznania prezydentowi Opola dwóch mieszkań w TBS, złożymy projekt ustawy uniemożliwiający tego typu działania - zapowiedział na sobotniej konferencji prasowej eurodeputowany Patryk Jaki.

Sprawa dotyczy dwóch mieszkań w prowadzonej przez opolski TBS inwestycji przy ulicy Oleskiej. Jak się okazało w ostatnich dniach, dwa lokale od TBS otrzymał prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski, który sprawuje nadzór właścicielski nad TBS. Radni Solidarnej Polski domagają się od Wiśniewskiego zwrotu mieszkań i złożenia dymisji. W sobotę w sprawie lokali przy Oleskiej konferencję prasową zorganizował europoseł Patryk Jaki.

Polityk przypomniał, że ideą Towarzystw Budownictwa Społecznego było zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób, których nie stać na zaciągnięcie kredytu hipotecznego i nie ma możliwości przyznania im lokali komunalnych. W ocenie Jakiego, do tego grona w żaden sposób nie można zaliczyć prezydenta Opola, który posiada na terenie miasta dom jednorodzinny i zarabia rocznie około 300 tysięcy złotych. Poważne wątpliwości europosła wzbudza także procedura, dzięki której prezydent otrzymał pierwszy lokal, zwłaszcza podpisany przez niego kilka miesięcy później regulamin, skracający czas, w jakim może otrzymać pełne prawo własności do obydwu mieszkań z 15 do 5 lat. W ocenie Jakiego, w tym przypadku doszło do ewidentnego wykorzystania funkcji publicznej.

"Pan prezydent opowiada, że mieszkania otrzymał zgodnie z prawem, na równych, komercyjnych zasadach i nic z tego nie skorzystał. Czy każdy z państwa może sobie ustalać regulamin i mieć ekskluzywny dostęp do wiedzy na temat dostępu do mieszkań w TBS? On twierdzi, że wziął mieszkanie, które wiele miesięcy było puste. Okazuje się, że było puste sześć dni. Opowiada, że każdy mógł to zrobić. Okazało się, że nie ma żadnych dowodów na to, że pojawiły się jakiekolwiek ogłoszenia na temat wolnego lokalu. Twierdzi, że wszystkie zasady były równe. Dzisiaj wiemy, że najpierw chapnął sobie mieszkanie, a potem ustalano regulamin. On używa argumentacji, która urąga ludzkiej inteligencji. Twierdzi, że celowo kupił mieszkanie od miasta, a nie od dewelopera, bo chciał zrobić coś dla miasta. On twierdzi, że nic nie zyskał. (...) Gdyby pan prezydent chciał wziąć kredyt hipoteczny na tego typu mieszkanie, musiałby zapłacić od 100 do ponad 200 tysięcy złotych więcej. Tyle zarobił na każdym mieszkaniu. Dlatego opowieści, że kupił komercyjnie, na równych zasadach i niemal charytatywnie wydał pieniądze, żeby wspomóc miasto, może sobie między bajki włożyć" - powiedział Jaki.

Europoseł przypomniał, że tydzień temu zaproponował prezydentowi Wiśniewskiemu, by honorowo oddał mieszkanie tym, którzy tego naprawdę potrzebują. Ze względu na fakt, że prezydent nie spełnił przedstawionych wcześniej warunków, polityk Solidarnej Polski poinformował o rozpoczęciu prac nad specjalną ustawą, którą nazwał "Lex Wiśniewski".

"W ustawie będzie zapis, żeby zakazać samorządowcom przekazywania mieszkań samemu sobie. Nie będzie już takiej możliwości. Po drugie, projekt zakłada, że samorządowcy nie będą mogli tworzyć regulaminów +pod siebie+. Po trzecie, będzie kryterium, że mieszkania mają być w pierwszej kolejności przekazywane dla młodych ludzi, którzy nie mogą dostać kredytu, osobom na dorobku, samotnym matkom, rodzinom wielodzietnym. (...) To są mieszkania budowane non profit, na specjalnych warunkach, nie po to, żeby miasto bawiło się w dewelopera. Będzie wprowadzone kryterium przy przyznawaniu tego typu mieszkań, że nie będzie już można mieć swoich domów i apartamentów, tak jak ma prezydent Opola. I zasady wykupu muszą być równe. Nie może być tak, że jak prezydent Opola ma swoje mieszkanie, to może je wykupić po pięciu latach, a inni muszą czekać 15 lat lub nie mogą wykupić ich wcale" - powiedział poseł.

Według Jakiego, nie do przyjęcia jest sytuacja, w której włodarze miasta kosztem innych mieszkańców, "załatwiają dla siebie i swojej świty mieszkania od miasta." Eurodeputowany zaznaczył, że badana jest możliwość zamieszczenia w projekcie ustawy mechanizmu zmuszającego prezydenta Wiśniewskiego do zwrotu lokali do TBS.

Zdaniem Jakiego, prezydent Opola otrzymując mieszkania w doskonałej lokalizacji, dzięki uprzywilejowanej pozycji, wynikającej m.in. z dostępu do informacji o lokalach w TBS, mając wpływ na treść regulaminu, uzyskał znaczną korzyść majątkową. "Jeżeli było tak jak mówię, to jest do zbadania, to jest już przestępstwo. (...) To jest oczywiste wykorzystywanie funkcji publicznych do osobistych korzyści" - powiedział Jaki, który nie wykluczył - w przypadku potwierdzenia się podejrzeń - złożenia do organów ścigania zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.