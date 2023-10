Opole: Handlarze narkotykami wpadli z blisko kilogramem marihuany podczas policyjnej zasadzki

W czwartek opolski sąd tymczasowo aresztował dwóch mężczyzn w wieku 37 i 33 lat, którzy wpadli podczas policyjnej zasadzki na handlarzy narkotyków. W garażu, gdzie zatrzymano podejrzanych, znaleziono 800 gramów marihuany.

W trakcie działań operacyjnych policjantów z I Komisariatu w Opolu ustalono, że w jednym z wynajmowanych garaży ukrywane są narkotyki. W pobliżu budynku funkcjonariusze przygotowali zasadzkę.

W poniedziałek pod garaż podjechał 37-letni mężczyzna, który natychmiast został zatrzymany. Podczas przeszukania, z jego kieszeni wypadło 100 gramów marihuany. Zaledwie pięć minut po akcji policji, w to samo miejsce przyjechał 33-latek, który prawdopodobnie umówił się tam ze swoim starszym kolegą. On również został zatrzymany.

Podczas przeszukania garażu i mieszkania starszego z zatrzymanych znaleziono kolejne porcje narkotyku. W sumie policjanci znaleźli 800 gramów marihuany. Obydwu podejrzanym przedstawiono zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków, za co grozi do 10 lat więzienia. Obydwaj podejrzani przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów.

Na wniosek prokuratury w czwartek Sąd Rejonowy w Opolu tymczasowo aresztował mężczyzn na trzy miesiące. Jak zaznacza policja, sprawa ma charakter rozwojowy i nie jest wykluczone, że podejrzanym będą przedstawione dodatkowe zarzuty związane z udzielaniem narkotyków.