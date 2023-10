Opole: Janusz Kowalski: ufam, że polskie kobiety oddadzą głos na PiS

W sobotę na konferencji prasowej poseł Janusz Kowalski apelował do wszystkich kobiet, by wzięły udział w referendum i wyborach parlamentarnych. Ufam, że oddadzą głos na te formację, która gwarantuje im bezpieczeństwo - powiedział polityk Suwerennej Polski.

W sobotę na konferencji prasowej w Opolu wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski przekonywał kobiety do udziału w nadchodzących wyborach parlamentarnych i udzieleniu odpowiedzi na pytania referendalne.

Parlamentarzysta ocenił, że stawką w nadchodzących wyborach jest m.in. bezpieczeństwo polskich kobiet i ich rodzin, które mogą być narażone na niebezpieczeństwa znane z państw, które mają inną niż Polska, politykę imigracyjną.

"Widzimy, co dzieje się w Niemczech. Widzimy, co dzieje się w Szwecji, we Francji, Włoszech czy Hiszpanii. Tam kobiety boją się wychodzić na ulice. Są napastowane. Tam, niestety, są gwałcone. (…) Nie pozwolimy na to, jako Prawo i Sprawiedliwość, aby do Polski nielegalnie stosować przymusową relokację, przysyłać nielegalnych imigrantów, obcych kulturowo, by napadali na nasze kobiety. (…) Trzeba mówić twardo +nie+ w referendum wobec tych rozwiązań, które stwarzają zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa" - podkreślił.

Jego zdaniem, polskie kobiety powinny iść do urn, by zagłosować na Prawo i Sprawiedliwość. "Ufam, że oddadzą głos na tę formację, która gwarantuje im bezpieczeństwo" - powiedział Kowalski.