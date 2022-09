Opole: Jarosław Gowin: nie wyobrażam sobie startu z list PO

Nie wyobrażam sobie siebie, ani moich koleżanek i kolegów z Porozumienia na listach PO - powiedział oświadczył w czwartek lider Porozumienia Jarosław Gowin.

Podczas czwartkowej konferencji prasowej w Opolu szef Porozumienia wraz z grupą lokalnych działaczy tej partii przedstawił stanowisko swojego ugrupowania wobec sytuacji gospodarczej kraju oraz przyszłorocznych wyborów parlamentarnych.

"Jest jeszcze rok do wyborów. Na pewno jeśli opozycja chce odsunąć PiS od władzy, powinna myśleć o tym, jak się konsolidować, a nie jak się dzielić" - powiedział Gowin.

Odnosząc się do głosów z PO o braku możliwości uwzględnienia go na listach największej partii opozycyjnej, lider Porozumienia stwierdził, że on także nie wyobraża sobie siebie i innych działaczy swojej partii na listach wyborczych Platformy Obywatelskiej.

Działacze Porozumienia odnieśli się też do sytuacji gospodarczej. Ich zdaniem niepokojące jest gdy z jednej strony małe i średnie firmy z powodu radykalnych podwyżek cen energii stanęły na krawędzi bankructwa, a jednocześnie państwowe koncerny energetyczne notują rekordowe zyski.

Według polityków, jednym ze sposobów poprawienia sytuacji przedsiębiorców w obecnej sytuacji byłoby skorzystanie z propozycji Porozumienia obejmujących m.in. obniżenie składki ZUS tym firmom, które zadeklarują utrzymanie zatrudnienia, czy ograniczenie zysków państwowych firm branży energetycznej oraz wynagrodzenia zarządów i członków rad nadzorczych w spółkach skarbu państwa.

