Opole: Kandydaci KO zachęcali kobiety do udziału w wyborach

Kandydaci w wyborach do Sejmu z list Koalicji Obywatelskiej przekonywali w Opolu kobiety do udziału w głosowaniu 15 października. Już wszyscy wiemy, że to najważniejsze wybory - powiedziała wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska.

W czwartek na Placu Wolności w Opolu kandydaci i politycy KO zachęcali kobiety do udziału w nadchodzących wyborach.

Małgorzata Kidawa-Błońska podkreślała rolę wyborów dla wszystkich obywateli naszego kraju.

"Już wszyscy wiemy, że to najważniejsze wybory. Polki i Polacy poczuli, że to czas, by upomnieć się o swoją godność, prawa i uczciwość w polityce. Chcemy odbudować więzi społeczne. Ludzi dobrej woli jest więcej" - powiedziała Kidawa-Błońska.

Wiceprzewodniczący Nowoczesnej, Witold Zembaczyński zapewniał, że dzięki odpowiedniemu wyborowi przy urnie kobiety będą miały w przyszłości zapewniony pakiet praw.

"Niech to będzie ostatnia kampania, w której musimy walczyć o prawa kobiet. Tak, żeby elementarne prawa stały się częścią porządku prawnego i umowy społecznej. Aby na zawsze ukonstytuowano prawa kobiet. My, kandydaci i kandydatki z KO, jesteśmy jedynym gwarantem, że to się zmieni na stałe" - podkreślał Zembaczyński.

Kandydujący jako "jedynka" na liście KO do Sejmu w regionie opolskim Tomasz Siemoniak powiedział, że kandydaci KO do ostatniej chwili będą ciężko pracowali, aby przekonać wyborców do oddania głosu na jego ugrupowanie. Choć, jak to określił, może dojść do tego że "ostatniego dnia przed wyborami kandydaci mogą paść ze zmęczenia". "Ale tutaj chodzi o każdy głos. Tutaj chodzi o Polskę" - dodał Siemoniak.