Opole: KAS odzyskała 18 mln złotych podatku od firmy farmaceutycznej

W wyniku kontroli przeprowadzonej przez urzędników opolskiego oddziału Krajowej Administracji Skarbowej w polskiej spółce, będącej częścią międzynarodowej grupy farmaceutycznej, odzyskano 18 mln złotych należnego podatku CIT z odsetkami.

Jak poinformowała w czwartek Izba Skarbowa w Opolu, przeprowadzono kontrolę rozliczenia podatku CIT za lata 2017-2021 w jednej ze spółek będących częścią międzynarodowej grupy farmaceutycznej.

W ocenie kontrolerów, polska spółka wypłacała irlandzkiemu udziałowcowi opłaty licencyjne w zawyżonej wysokości, na podstawie umowy, której warunki zostały ustalone w sposób nierynkowy. Spółka zgodziła się z wynikiem kontroli, złożyła korekty deklaracji i dobrowolnie wpłaciła 18 mln zł zaległego podatku CIT wraz z odsetkami.

Opolska IS zaznacza, że jest to kolejna dobrowolna wpłata, która została zrealizowana w wyniku kontroli przeprowadzonej przez Opolski Urząd Celno-Skarbowy w Opolu. Niedawno, w wyniku ustaleń pracowników opolskiej KAS, inna skontrolowana spółka dobrowolnie wpłaciła kwotę w wysokości 22 mln zł. Dzięki tym dwóm postępowaniom kontrolnym, do budżetu państwa wpłynęła kwota 40 mln zł.

