Opole: Ktoś podpalił zabawki na nowo wybudowanym placu zabaw

W nocy z niedzieli na poniedziałek nieznani sprawcy podpalili urządzenia na placu zabaw w Opolu - poinformował oficer dyżurny KW Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.

Do zdarzenia doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek. Na nowo wybudowanym placu zabaw położonym w okolicy ulic Budowlanych i Nysy Łużyckiej ktoś podłożył ogień pod urządzenia służące do rekreacji najmłodszych. Część z nich nie nadaje się już do użytku.

Jak poinformował oficer dyżurny KW Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, postępowanie w celu ustalenia sprawcy prowadzi opolska policja.