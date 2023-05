Opole: M. Ociepa: potrzebujemy silnej Polski, by rozwijały się regiony

Potrzebujemy silnej Polski, by rozwijały się regiony, ale potrzebujemy też mocnych regionów, które będą w stanie dołożyć swoją cegiełkę do budowy silnego państwa - powiedział na sobotniej konferencji programowej w Opolu poseł Marcin Ociepa, prezes stowarzyszenia OdNowa

W sobotę na Politechnice Opolskiej odbyła się konferencja programowa "Silny Region - Bezpieczna Polska", której organizatorem był - wspólnie z uczelnią - opolski poseł na Sejm, wiceminister obrony narodowej Marcin Ociepa.

"Potrzebujemy silnej Polski, by rozwijały się regiony, ale potrzebujemy też mocnych regionów, które będą w stanie dołożyć swoją cegiełkę w budowie silnego państwa" -powiedział Ociepa. "Aby to osiągnąć wymagana jest synergia rządu i samorządu. Większe projekty wymagają wsparcia ze strony rządu. I tę synergię trzeba oferować samorządom ze strony rządu" - wyjaśnił.

Jako jeden z głównych celów rozwoju zarówno w skali kraju jak i regionu, Ociepa uznał inwestycje w opiece zdrowotnej. Jako przykład wymagający dobrej współpracy ponad podziałami politycznymi wskazał planowaną budowę Centrum Sercowo-Naczyniowego przy Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu, której koszt szacuje się na 350 mln złotych.

"Jest to projekt cywilizacyjny, to długotrwała inwestycja w zdrowie i w naukę. Takie projekty trzeba brać na swoje sztandary, bez względu na barwy polityczne. Trzeba go wesprzeć. Jeżeli będzie centrum, pojawią się kliniki, będą nowi lekarze. Jest to z pewnością inwestycja kosztowna, ale bardzo potrzebna ze względu na szeroko rozumiane bezpieczeństwo" - podkreślił Ociepa.

Obecny na konferencji wiceminister zdrowia Piotr Bromber zapewnił, że obecny rząd kładzie duży nacisk na rozwój opieki medycznej zarówno w skali ogólnokrajowej, jak i regionalnej. Jednym z niezbędnych warunków jest zapewnienie odpowiedniej ilości wykwalifikowanej kadry medycznej.

"W tym roku będziemy mieli pierwszych lekarzy wykształconych na Uniwersytecie Opolskim. Chciałbym przypomnieć, że w ciągu ostatnich kilku lat liczba uczelni kształcących lekarzy wzrosła z 15 do 24, a w najbliższym czasie będzie ich około 30-tu. Przeznaczyliśmy miliardy złotych na podwyżki dla kadry medycznej. Prowadzimy aktywne działania na rzecz powiększania kapitału ludzkiego" - powiedział Bromber.

Wiceminister Ociepa powiedział, że jednym z ważnych kierunków działania władzy musi być rozwój regionów np. poprzez budowanie w nich centrów kształcenia o zasięgu ponadregionalnym i ogólnopolskim. Jako przykład podał promowaną przez siebie ideę uruchomienia w Opolu Krajowej Szkoły Administracji Samorządowej, czy budowane w Oleśnie centrum szkolenia służb ratowniczych, z którego korzystać mają głównie druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych z całego kraju.

Ociepa poinformował, że w najbliższym czasie województwo opolskie będzie miało własną brygadę Wojsk Obrony Terytorialnej, a dzięki działaniom MON, które przejęło teren Pomnika Czynu Powstańczego z amfiteatrem na Górze św. Anny, możliwe będzie przeprowadzenie kompleksowej rewitalizacji całego obiektu, będącego ważnym miejscem dla pamięci narodowej Polaków.

Wiceminister rozwoju i technologii Grzegorz Piechowiak wskazał na konieczność błyskawicznego dostosowywania się do wydarzeń, które jeszcze nie tak dawno były uważane za niemal nierealne. Przykładem może być wojna na Ukrainie, gdy nagle okazało się, że brakuje składów pociągów, a przepustowość portów jest zbyt mała w stosunku do pojawiających się potrzeb.

"Pojawiła się idea powstania w Egipcie hubu żywnościowego dla Afryki. Jednak by tak się stało, muszą funkcjonować wydolne szlaki transportowe, dzięki którym ta żywność będzie mogła tam dotrzeć" - powiedział Piechowiak.

Zdaniem wiceministra, takie regiony jak województwo opolskie, mogą w najbliższym czasie uzyskać szanse na rozwój gospodarczy i dorównanie do poziomu większych sąsiadów - jak województwo śląskie czy dolnośląskie. Powodem mają być m.in. malejące zasoby terenów inwestycyjnych w dużych regionach.