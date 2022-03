Opole: Minister Czarnek: Niemcy powinni zdobyć się na gest wobec Polonii

Myślę, że państwo niemieckie stać na przekazanie ze swojego budżetu 9 mln euro Polakom w Niemczech na naukę języka polskiego jako ojczystego – powiedział w czwartek w Opolu minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Podczas konferencji prasowej w Opolu minister edukacji i nauki Przemysław Czernek odniósł się do pytania na temat decyzji o ograniczeniu z trzech do jednej godziny tygodniowo lekcji języka niemieckiego jako ojczystego w polskich szkołach. Zaznaczył, że decyzją Sejmu zmniejszono kwotę rocznej subwencji na naukę języka niemieckiego o około 39 mln zł, z 240 do 200 mln zł.

"Obcięcie godzin od 1 września jest decyzją ustawodawcy, nie moją. Od początku wydaje mi się przesadą finansowanie języka niemieckiego jako ojczystego, ale nie robilibyśmy tego cięcia, gdyby Niemcy choćby w części zachowywali się tak, jak Polacy w stosunku do mniejszości niemieckiej. Jestem przekonany, że ostatecznie te informacje dotrą do ambasadora Republiki Federalnej Niemiec i do władz niemieckich. Myślę, że stać państwo niemieckie na to, żeby z budżetu niemieckiego wydobyć 9 mln euro i przekazać w Niemczech Polakom na naukę języka polskiego jako ojczystego. Myślę, że tak minimalny gest jest w zasięgu Niemców i na to liczymy. Rozmowy są prowadzone cały czas" - powiedział Czarnek.

W środę do Opola przyjechała grupa niemieckich posłów do Bundestagu z frakcji CDU/CSU, którzy zapowiedzieli, że skierują do rządu federalnego interpelację w sprawie sytuacji mniejszości niemieckiej w Polsce.

Przewodniczący Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce Bernard Gaida uważa, że zmniejszenie przez Polskę liczby godzin nauki języka ojczystego tylko mniejszości niemieckiej jest przejawem dyskryminacji tej grupy narodowościowej i złamaniem zapisów polskiej konstytucji i ratyfikowanych przez Polskę umów międzynarodowych.