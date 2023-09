Opole: Mniejszość Niemiecka wystawi 24 kandydatów w wyborach do Sejmu i jednego do Senatu

KWW Mniejszość Niemiecka w okręgu wyborczym nr 21, obejmującym całe woj. opolskie, wystawi 24 kandydatów do Sejmu. Jedyny kandydat do Senatu Henryk Lakwa będzie konkurował m.in. z kandydatem opozycyjnego paktu senackiego Piotrem Woźniakiem (Nowa Lewica).

Jak poinformowało biuro prasowe Towarzystwa Społeczno-Kulturanego Niemców na Śląsku Opolskim, w nadchodzących wyborach parlamentarnych KWW Mniejszość Niemiecka walczy o minimum 2 mandaty do Sejmu i 1 mandat senatorski.

Na listach MN będzie 24 kandydatów do Sejmu. O mandat senatora w okręgu 52 (Opole i powiat opolski) - będzie walczył obecny starosta powiatu opolskiego - Henryk Lakwa. Na liście jest po 12 kobiet i mężczyzn z 22 gmin województwa opolskiego. Jak informuje biuro prasowe TSKN, średnia wieku kandydatów to 48 lat, przy czym najmłodsza kandydatka ma 28 lat.

Poseł na Sejm Ryszard Galla, który będzie ubiegał się ponownie o mandat, podkreśla rolę mniejszości w rozwoju całego regionu.

"Nikt już chyba drodzy Państwo nie ma wątpliwości, że nadal musimy walczyć o swoje podstawowe prawa. Nasi przeciwnicy, którzy próbują je nam odebrać, rzucając kompletnie absurdalne oskarżenia, często zapominają, że Mniejszość Niemiecka miała ogromny wpływ na rozwój naszego regionu. To m.in. wsparcie budowy szkół czy wyposażenia szpitali, budowa dróg, infrastruktury, urzędów, a także pomoc wielu lokalnym firmom, podmiotom gospodarczym czy rolnikom. (…) To wszystko sprawia, że jesteśmy realną regionalną alternatywą dla partii ogólnokrajowych, realną trzecią siłą regionu. Jesteśmy sprawdzeni w działaniu i przygotowani na współczesne wyzwania. Lecz nie miejmy złudzeń, jeśli sami nie zadbamy o nasz Heimat, nikt tego za nas nie zrobi. Musimy wziąć swoje sprawy we własne ręce. Jeśli sami się nie zmobilizujemy-centrala w Warszawie nie będą miały litości dla naszego regionu. Dlatego tylko my jesteśmy gwarancją dobrego rozwoju województwa, bo to Wy jesteście naszą centralą!" - powiedział Galla.

Wśród kandydatów do Sejmu jest Rafał Bartek, przewodniczący TSKN, który podkreślał rolę nauki języka niemieckiego.

"Edukacja językowa dzieci z naszego regionu, niezależnie od ich pochodzenia, jest dla nas priorytetem, bo my wiemy, że prawdziwy dialog jest możliwy tylko przy zrozumieniu języków i kultur! Nie dajmy sobie tego atutu odebrać, bo Opolskie to Region Dialogu! Ale pamiętajmy, że w tej grze wyborczej nie chodzi tylko o kwestie językowe! Tutaj gra toczy się o nasze śląskie wartości w ogóle! Naszego głosu nie może zabraknąć w parlamencie, bo jak jego zabraknie to nie będzie dialogu tylko narzucanie nam rzeczy, które są nam obce. Bo jeżeli dla nas wartością jest rodzina, są tradycje, znajomość języków i kultur to nie może być naszej zgody na politykę tych, którzy to w sposób systemowy chcą niszczyć! To my jesteśmy tym regionem, w którym dzięki zaangażowaniu mieszkańców i samorządowców jest inaczej" - powiedział Bartek.

Zdaniem mniejszości, wystawiony w ramach paktu senackiego w okręgu nr 52 polityk Nowej Lewicy Piotr Woźniak nie daje gwarancji odpowiedniej troski o wartości bliskie środowisku mniejszości. Dlatego postanowiono wystawić kandydaturę Henryka Lakwy - starosty powiatu opolskiego. "W obecnej sytuacji należy zauważyć, że mój start stwarza realną alternatywę dla wszystkich wyborców, którzy nie identyfikują się z przekonaniami lewicowymi i uważają, że poza kandydatem Prawa i Sprawiedliwości nie ma dla nich alternatywy senackiej" - uważa Lakwa. W pozostałych okręgach MN będzie wspierała kandydatów paktu.

Referendum to święto demokracji czy propaganda PiS? Zrobiliśmy na ten temat debatę. Zobaczcie

Programy socjalne – rozdawnictwo czy obowiązek? Zobacz naszą debatę

Czy Polaków czeka droga zima? Mamy na ten temat debatę. Zobaczcie