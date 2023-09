Opole: Nagroda MTWR dla naukowca z Politechniki Opolskiej za wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości w leczeniu

Międzynarodowe Towarzystwo Wirtualnej Rehabilitacji z siedzibą w Kanadzie przyznało nagrodę dr Sebastianowi Rutkowskiemu z Politechniki Opolskiej za projekt na temat wykorzystania rzeczywistości wirtualnej w rehabilitacji pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) i pacjentów, którzy przeszli COVID-19.

Doktor Sebastian Rutkowski jest pracownikiem Katedry Fizjoterapii Wydziału Wychowania Fizycznego Politechniki Opolskiej. Od siedmiu lat zajmuje się wykorzystaniem rzeczywistości wirtualnej w rehabilitacji pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) i pacjentów, którzy przeszli COVID-19.

"Gdy rozpoczynałem pracę nad wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości, mój pomysł w świecie naukowym był traktowany z przymrużeniem oka. Panowało w zasadzie powszechne przekonanie, że wirtualna rzeczywistość to gry, a nie nauka. W dobie pandemii okazało się jednak, że to jest bardzo dobre rozwiązanie, mój pomysł zyskał uznanie. Moje działania skupiają się na wykorzystaniu wirtualnej rzeczywistości w zakresie chorób wewnętrznych, gdzie przewlekły proces chorobowy powoduje zaburzenia ogólnoukładowe, ale również w obrębie psychiki, jak zaburzenia lękowe czy symptomy depresji. Wykorzystanie środowiska wirtualnego, przeniesienie pacjenta z łóżka szpitalnego w nowe otoczenie np. do lasu czy na plażę, powoduje jego zmotywowanie do procesu rehabilitacji, co już zostało potwierdzone w moich badaniach" - wyjaśnił dr Rutkowski.

Osiągnięcia polskiego naukowca zauważyła kapituła konkursowa Międzynarodowego Towarzystwa Wirtualnej Rehabilitacji, przyznając mu nagrodę za dotychczasowe osiągnięcia naukowe i publikacje w cenionych czasopismach naukowych: Frontiers in Public Health, European Respiratory Journal.

Nagroda MTWR to kolejne wyróżnienie naukowca z opolskiej politechniki. Wcześniej marszałek województwa opolskiego wyróżnił go tytułem Professor Opoliensis za działania na rzecz rozwoju potencjału naukowo - badawczego regionu. Dr Rutkowski został także laureatem prestiżowego stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla młodych naukowców. Jest również w gronie dziesięciu najczęściej cytowanych naukowców opolskiej uczelni w 2022 roku na całym świecie.