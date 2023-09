Opole: Nowe kierunki studiów podyplomowych na politechnice

Politechnika Opolska rozpoczęła rekrutację na nowe kierunki studiów podyplomowych. Jak powiedziała PAP Anna Kułynycz, rzeczniczka uczelni, wystarczą dwa semestry, by uzyskać kwalifikacje poszukiwane na rynku pracy.

Nowością w ofercie studiów podyplomowych Politechniki Opolskiej jest informatyka w prawie i administracji. To propozycja np. dla pracowników administracji publicznej i samorządowej. Kierownik studiów, dr inż. Ewelina Piotrowska, podkreśla wartość połączenia doświadczenia naukowców i praktyków różnych dziedzin.

"Cyfryzacja obszaru prawa i administracji oraz wirtualizacja wykorzystywanych przez te instytucje platform cyfrowych, ich obsługa, szczególnie w zakresie prawa i administracji publicznej, wymaga praktycznych umiejętności wykorzystywania zaawansowanych narzędzi informatycznych. Starannie dobrana tematyka zajęć i najlepsi specjaliści prowadzący zajęcia umożliwią zdobycie nie tylko wiedzy teoretycznej, ale i praktycznych umiejętności w technologiach informatycznych. Pierwszą grupę zajęciową stanowią akademickie wykłady dotyczące wybranych zagadnień z tematyki prawnej, ochrony danych osobowych i problematyki związanej z administracją publiczną. Drugi blok zajęć obejmuje wyspecjalizowane zagadnienia praktyczne z obszaru informatyki" - wyjaśniła dr inż. Piotrowska.

Kolejna nowość to instruktor odnowy psychosomatycznej. Propozycja jest adresowana nie tylko do absolwentów studiów okołomedycznych. W trakcie zajęć słuchacze m.in. poznają mechanizmy powstawania chorób cywilizacyjnych, zaburzeń psychosomatycznych i somatopsychicznych u człowieka. Zdobyta wiedza pozwala na angaż w instytucjach zajmujących się szeroko pojętą polityką zdrowotną, profilaktyką schorzeń cywilizacyjnych i umacnianiem zdrowia. Absolwent może prowadzić własną działalność gospodarczą, pracować w ośrodkach spa czy klubach fitness.

Na potrzeby dostosowania się do wymogów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady uruchomiono kolejny kierunek: audyt energetyczny z charakterystyką energetyczną budynków. Program studiów uwzględnia zagadnienia związane z charakterystyką energetyczną budynków, wykonywaniem audytów energetycznych budynków, budownictwem energooszczędnym i odnawialnymi źródłami energii. Pozwala to absolwentom na ubieganie się o wpis do wykazu osób uprawnionych do wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej, prowadzonego przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Czy Polaków będzie stać na mieszkania? Zobacz najnowszą debatę