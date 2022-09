Opole: Otwarto Centrum Dokumentacyjno-Wystawiennicze Niemców w Polsce

W niedzielę otwarto Centrum Dokumentacyjno-Wystawiennicze Niemców w Polsce. Utworzona m.in. dzięki środkom niemieckim we współpracy z samorządem województwa opolskiego placówka będzie dostępna dla zwiedzających od początku października.

W Opolu otwarto Centrum Dokumentacyjno-Wystawiennicze Niemców w Polsce (CDWNwP). Na mocy umowy podpisanej pomiędzy Związkiem Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych (ZNSSK) w Polsce a Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego CDWNwP stało się filią Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu.

Jak powiedział Rafał Bartek, przewodniczący ZNSSK, głównym zadaniem Centrum jest, za pomocą dwujęzycznej wystawy stałej "Niemcy w Polsce - przeszłość i teraźniejszość", dokumentowanie i prezentowanie historii i działalności Niemców na terenie współczesnej Polski od przeszłości do współczesności.

"Projekt ten jest wyjątkowy w skali Polski i Niemiec, gdyż do tej pory nie było - ani w Polsce, ani w Niemczech - miejsca, które podjęłoby próbę opowiedzenia złożonej historii Niemców mieszkających w Polsce. Niemców, którzy przeżyli dyskryminację w okresie PRL i którym dzisiaj na nowo tę dyskryminację przychodzi przeżywać. Oby to miejsce, ze swoją wystawą stałą, ze swymi wystawami czasowymi, ze spotkaniami i konferencjami, stało się miejscem przestrogi przed podziałami i nacjonalizmami, ale też miejscem pokazującym, jak ważny jest dialog i chęć zrozumienia drugiego człowieka. Niech to miejsce otwiera nas na drugiego człowieka, niezależnie od tego, skąd i kiedy do nas dotarł. Niech to miejsce nas ubogaca i służy budowaniu wspólnej historii Niemców żyjących w Polsce i większości polskiej" - powiedział Bartek.

Koordynatorka projektu Weronika Wiese wskazuje na nowoczesną formę treści prezentowanych w Centrum.

"Odwiedzający, poruszając się po wystawie, udają się w multimedialną podróż przez historię. Scenariusze medialne ze słuchowiskami radiowymi, wideo i projekcjami w historycznych sceneriach przemawiają do wszystkich zmysłów i tworzą żywe spotkanie z historią i życiem codziennym Niemców w Polsce, co jest szczególnie atrakcyjne dla młodych ludzi" - wyjaśnia Wiese.

Centrum mieści się przy ulicy Szpitalnej w Opolu, w budynku kupionym ze środków ZNSSK. Prace remontowe w budynku, gdzie mieści się centrum zostały sfinansowane ze środków niemieckich. Jak informuje ZNSSK, w sumie na remont i wystawę stałą niemieckie instytucje przekazały prawie dwa miliony euro. Funkcjonowanie Centrum finansowane jest ze środków Województwa Opolskiego za pośrednictwem Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu.