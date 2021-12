Opole: Pierwsze w kraju centrum projektowania uniwersalnego powstaje na Politechnice Opolskiej

Na Politechnice Opolskiej powstaje pierwsze w kraju centrum projektowania uniwersalnego w obszarze designu i przedmiotów codziennego użytku - powiedział PAP prof. Grzegorz Królczyk, prorektor ds. nauki i rozwoju Politechniki Opolskiej.

W ciągu niespełna pół roku na Politechnice Opolskiej rozpocznie działalność pierwsze w Polsce centrum wiedzy o dostępności i upowszechniania zasad projektowania uniwersalnego w obszarze designu i przedmiotów codziennego użytku.

"Projektowanie uniwersalne polega na przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu. Produkty, w naszym przypadku mówimy o przedmiotach codziennego użytku, powinny zostać utworzone w taki sposób, aby mogli z nich korzystać wszyscy, niezależnie od tego czy są sprawni czy nie" - tłumaczy prof. Królczyk.

Działalność centrum jest poszerzeniem dotychczasowych działań skupionych na usuwaniu barier ograniczających dostęp lub możliwości użytkowania różnego rodzaju obiektów przez osoby z niepełnosprawnościami. Działalność nowego centrum zakłada projektowanie i tworzenie nowych przedmiotów w taki sposób, by tych ograniczeń nie było.

"Projektowanie uniwersalne to projektowanie skupiające się i jednocześnie uwzględniające potrzeby dostępności dla wszystkich grup odbiorców, takich jak m.in. osoby z niepełnosprawnością (np. ze schorzeniami układu wzroku czy też słuchu), ale również z ograniczeniami związanymi z wiekiem. Odpowiedni design dopasowany do tych potrzeb, który może przyjmować różną formę np. rzeczy prostych w tym odpowiedniego kształtu uszka filiżanki do kawy lub kształtu końcówki przewodu urządzenia, tak aby wygodnie wyciągnąć ją z gniazdka, powinien być czymś oczywistym w ujęciu tych potrzeb. Budowanie wiedzy w tym zakresie po prostu się opłaca, gdyż nasze społeczeństwo się starzeje" - powiedział kierownik projektu dr inż. Michał Böhm z Wydziału Mechanicznego opolskiej uczelni.

Projekt otrzymał już wsparcie w wysokości 2,5 mln złotych ze strony Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Partnerami opolskiej uczelni jest Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie i Politechnika Krakowska.

Głównym celem działalności centrum jest przede wszystkim podnoszenie świadomości i kompetencji kadry uczelni, a także współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym z zakresu projektowania uniwersalnego w obszarze designu i przedmiotów codziennego użytku. Oprócz działalności szkoleniowej, w ramach projektu przewidziano wprowadzenie do siatek studiów na kierunkach związanych z wzornictwem przemysłowym przedmiotu "projektowanie uniwersalne".