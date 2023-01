Opole: Politycy partii Razem krytykują prezydenta Opola za podwyżki cen MZK

Liderzy partii Razem na poniedziałkowej konferencji prasowej w Opolu skrytykowali władze miasta za podnoszenie cen biletów komunikacji miejskiej przy jednoczesnym ograniczaniu liczby połączeń. "Samorząd powinien zrobić wszystko, żeby było stabilnie" - powiedział poseł Lewicy Adrian Zandberg.

W poniedziałek przed opolskim ratuszem liderzy partii Razem: Adrian Zandberg, Marcelina Zawisza oraz Kamila Jarońska z opolskich struktur ugrupowania skrytykowali działania władz Opola w prowadzeniu komunikacji publicznej.

Posłanka na Sejm Marcelina Zawisza zwróciła uwagę, że ostatnie działania władz Opola, które podniosły nie tylko wysokość podatków, ale i ceny biletów na komunikację publiczną, przy jednoczesnej redukcji ilości połączeń, oznaczają problemy przede wszystkim dla osób o najniższych dochodach.

"Sytuacja jest absurdalna, bo znów wyślemy interwencje do miasta i znów zapytamy o to, jakie miasto ma strategię na komunikację, jak planuje zachęcić do jej korzystania. Wzrosły ceny biletów, zredukowano połączenia. Prezydent po raz kolejny odpowie, że wszystko działa idealnie. Miasto musi być dla ludzi i oni mają prawo oczekiwać od miasta działań mających na celu likwidowanie barier i kosztów" - powiedziała posłanka Zawisza.

Zdaniem Adriana Zandberga polityka miasta jest niezrozumiała w sytuacji, gdy coraz więcej osób ma problemy ze znalezieniem środków na codzienne wydatki.

"Z miesiąca na miesiąc mieszkańcy czują, że to, co mają w kieszeni, to jest tego mniej. Władze powinny dać ludziom elementarne poczucie bezpieczeństwa. Samorząd powinien zrobić wszystko, żeby było stabilnie, szczególnie w miejscach na które samorząd ma wpływ. A ceny biletów są takim elementem, na które prezydent ma wpływ" - powiedział Zandberg.

Na praktyczne efekty działań ratusza wskazała Kamila Jarońska, która powiedziała, że z powodu ograniczenia liczby kursów problemy z dotarciem na świąteczne dyżurny i powroty do domu w nocy ma m.in. personel medyczny Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Nawiązała przy tym do budowy przez miasto stadionu dla kilkunastu tysięcy widzów i akwaparku.

"Pora, żeby prezydent miasta i Rada Miasta zrozumieli, że w czasie kryzysu największe koszty ponoszą obywatele, nie samorząd. Odpowiedzialny samorząd to taki, który nie narzuca w ciężkich czasach podwyżek cen i nie funduje megalomańskich wymysłów prezydenta. W tamtym roku na wakacjach alarmowaliśmy, że ceny biletów za komunikację miejską w Opolu dorównują cenom największych metropolii w Polsce. Za tymi konkurencyjnymi cenami nie stoją możliwości wysokich zarobków, czy częstych połączeń. Obecnie ceny biletów jednorazowych są wyższe niż w Warszawie, a ceny biletów miesięcznych wyższe niż we Wrocławiu" - wyliczała Jarońska.

Do wystąpienia polityków odniósł się rzecznik opolskiego ratusza Adam Leszczyński, który uważa zastrzeżenia polityków za nieuzasadnioną krytykę.

"Kupiliśmy 70 supernowoczesnych autobusów, wprowadziliśmy tablice informacji pasażerskiej i biletomaty, a w tym roku na funkcjonowanie MZK wydamy ok. 60 mln zł. Płacenie za przejazdy pustych autobusów w imię idei jest nieuzasadnione, bo miasto nie ma swoich pieniędzy tylko pieniądze mieszkańców. Obciążalibyśmy np. dodatkowo emerytów czy młode mamy. Te pieniądze można lepiej spożytkować na rzecz transportu zbiorowego i to właśnie zrobimy" - napisał Leszczyński.