Opole: Półtora tysiąca miejsc dla uchodźców przygotował Caritas

Caritas diecezji opolskiej przygotował półtora tysiąca miejsc dla uchodźców z Ukrainy. Jak powiedział w czwartek dyrektor placówki, ks. Arnold Drechsler, do tej pory przyjęto już 900 osób z ogarniętej wojną Ukrainy.

W czwartek opolski Caritas podsumował dotychczasową akcję pomocy dla uchodźców z Ukrainy oraz osób, które pozostały w ogarniętym wojną kraju.

"Caritas diecezji opolskiej przyjęła 21 transportów o łącznym tonażu 37 ton, wysłała 8 transportów o łącznym tonażu 18,5 tony. W pierwszej kolejności przede wszystkim żywność. Apelowaliśmy też o środki opatrunkowe, a także różnego rodzaju artykuły higieniczne, chemię, proszki do prania. To wszystko, co jest potrzebne" - powiedział ks. Arnold Drechsler, dyrektor Caritas diecezji opolskiej.

Część darów wysłano do Lwowa i Iwanofrankiwska, część została rozdysponowana między uchodźców, którzy przyjechali do Polski. W diecezji opolskiej, w ramach zbiórki wśród wiernych, zebrano 2,5 mln złotych. W trzech ośrodkach na południu województwa Caritas gości obecnie ponad dwustu niepełnosprawnych intelektualnie uchodźców z Ukrainy.