Opole: Pos. J.Kowalski: tylko PiS może obronić Śląsk przed napływem nielegalnych imigrantów

Zdaniem posła Janusza Kowalskiego, obywatele polscy należący do mniejszości niemieckiej powinni głosować na PiS, żeby obronić śląskie miejscowości przed napływem uchodźców z Afryki i Azji.

Na piątkowej konferencji prasowej poseł Janusz Kowalski (Suwerenna Polska) przypomniał stanowisko posła mniejszości niemieckiej Ryszarda Galli w głosowaniach dotyczących takich spraw jak budowa zapory na granicy polsko-białoruskiej, przyjmowania uchodźców, którzy przybyli do UE z Azji i Afryki czy odbudowy Pałacu Saskiego.

Poseł Kowalski przypomniał, że okręg opolski jest wyjątkowy w skali kraju, ponieważ od wielu lat swoją listę w regionie w wyborach do Sejmu i Senatu wystawia KW Mniejszość Niemiecka.

"W tak ważnych głosowaniach przedstawiciel mniejszości niemieckiej głosował razem z PO i PSL, przeciwko stanowisku rządu polskiego. Nie poparł także w wyraźny sposób starań Polski o reparacje od państwa niemieckiego za szkody wyrządzone w czasie drugiej wojny światowej i nie poparł uznania prawa obywateli polskich mieszkających w Niemczech do nauki swoich dzieci w publicznych szkołach języka polskiego jako ojczystego" - powiedział Kowalski.

W ocenie Kowalskiego, przedstawiciel mniejszości niemieckiej podczas głosowań sejmowych w sprawach dotyczących bezpieczeństwa Polski, był przeciwny staraniom rządu, który chciał zablokować napływ nielegalnych imigrantów, zarówno tych, którzy chcą się przedostać przez granicę z Białorusią, jak i tych, którzy przybyli do UE z państw afrykańskich.

"Głosował przeciwko budowie muru na granicy polsko-białoruskiej. Głosował dokładnie tak jak Platforma Obywatelska i Lewica. Głosował dokładnie tak, jak chciał Władimir Putin i Alaksandr Łukaszenka, czyli dokładnie nie chciał budować zapory, nie chciał zabezpieczać RP przed operacją służb specjalnych białoruskiego KGB i Rosji. (...) Polski rząd sprzeciwia się mechanizmowi przymusowej relokacji narzuconemu przez Komisję Europejską. (...) Przedstawiciele mniejszości niemieckiej nie potrafią powiedzieć twardego +nie+ nielegalnej relokacji, która naruszałaby suwerenność RP. (...) Ryszard Galla w tej sprawie nie popiera polskiego rządu, nie zachęcają nawet do tego, żeby brać udział w referendum i powiedzieć twarde +nie+" - powiedział Kowalski.

Poseł Kowalski zaapelował do członków mniejszości niemieckiej, by w nadchodzących wyborach zagłosowali na listę PiS.

"Mając świadomość, że ich przedstawiciele głosowali w fundamentalnych sprawach przeciwko bezpieczeństwu RP, powinni oddać głos na Prawo i Sprawiedliwość - na tę formację, która gwarantuje, że żaden imigrant z Lampeduzy nie będzie relokowany przymusowo na Opolszczyznę. Ani do Opola, ani do Komprachcic, ani do Namysłowa, Brzegu ani żadnej opolskiej i polskiej wsi. Ryszard Galla nie potrafi powiedzieć twardo +nie+ przymusowej relokacji, dlatego zachęcam: nie głosujcie na listę Mniejszości Niemieckiej, bo głos oddany na Ryszarda Gallę, na listę MN to jest głos w moim przekonaniu, oddany za mechanizmem przymusowej relokacji nielegalnych imigrantów z Lampeduzy na Opolszczyznę" - powiedział Kowalski.

"Jestem przekonany, że zlikwidujemy nieuprawniony przywilej mniejszości niemieckiej i innych mniejszości także, chodzi o artykuł 197 Kodeksu wyborczego na najbliższym posiedzeniu Sejmu nowej kadencji (chodzi o zwolnienie z progu wyborczego w skali kraju - red). Ale mam też takie przeczucie, że 15 października po raz pierwszy, pomimo tego zwolnienia z progu wyborczego, mieszkańcy Opolszczyzny nie zagłosują na listę Mniejszości Niemieckiej" - powiedział Kowalski.