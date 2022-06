Opole: Poseł Kowalski powiadamia prokuraturę w sprawie mieszkań prezydenta

Dwadzieścia lat po słynnej aferze ratuszowej, w którą zamieszane były SLD-owskie władze Opola, składam do Prokuratury Krajowej zawiadomienie w sprawie obecnego prezydenta i prezesa Opolskiego TBS - powiedział we wtorek poseł Janusz Kowalski.

We wtorek przed siedzibą opolskiej prokuratury poseł na sejm Janusz Kowalski zorganizował konferencję prasową, podczas której przypomniał, że w budynku, przed którym stoi, 20 lat temu prowadzone były śledztwa w sprawie korupcji w opolskim ratuszu, rządzonym wówczas przez lewicę. W efekcie afery kary bezwzględnego więzienia orzeczono wobec grupy samorządowców - m.in. byłego prezydenta miasta i późniejszego wojewody Leszka P.

"Dzisiaj, dwadzieścia lat po aferze ratuszowej, składam do Prokuratury Krajowej zawiadomienie dotyczące artykułu 231, paragraf 1 kodeksu karnego, na pana prezydenta Arkadiusza Wiśniewskiego oraz prezesa zarządu Opolskiego TBS, polegającego na przekroczeniu uprawnień poprzez wykorzystanie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej pełnionej funkcji prezydenta Opola" - powiedział poseł Kowalski.

Jak wyjaśniał parlamentarzysta, doniesienie do prokuratury jest efektem przeprowadzonej przez niego kontroli poselskiej w spółce OTBS po ujawnieniu informacji, że jednym z beneficjentów inwestycji przy ulicy Oleskiej jest prezydent miasta, który otrzymał w budynku TBS, podlegającego pod nadzór właścicielski prezydentowi, dwa mieszkania. W czasie kontroli Kowalski domagał się od władz TBS dowodów na to, że spółka informowała mieszkańców miasta o możliwości zarezerwowania atrakcyjnego lokalu, który otrzymał prezydent i przekazania mu listy wszystkich osób, które dostały mieszkania w tym TBS.

Wiśniewski na konferencjach prasowych zapewniał, że mieszkania otrzymał na normalnych zasadach, zgodnie z obowiązującym prawem, a ze względu na fakt, że ma dom jednorodzinny, najprawdopodobniej w mieszkaniach przy Oleskiej będą mieszkali jego rodzice i być może syn.

Według ustaleń Kowalskiego, prezydent Wiśniewski sprawując nadzór właścicielski nad TBS, miał dostęp do informacji, których nie otrzymywali inni mieszkańcy Opola na temat budowanych przez TBS lokali. Kiedy mieszkanie o powierzchni 50 m.kw. zostało zwolnione przez innego zainteresowanego w dniu 7 lipca 2020 roku, sześć dni później zarezerwował je dla siebie. Następnie "jako reprezentant jedynego właściciela spółki doprowadził do podjęcia uchwały w sprawie regulaminu finansowania przedsięwzięcia, który umożliwiał przeniesienie prawa własności na preferencyjnych warunkach, po upływie 5 lat od momentu podpisania umów o uczestnictwie w programie" - powiedział Kowalski.

Zdaniem posła, nie przedstawiono mu żadnych dowodów na to, że TBS informował innych mieszkańców miasta o możliwości zarezerwowania zwolnionego lokalu, który otrzymał prezydent. Parlamentarzysta przypomniał także, że wcześniej prawo własności do mieszkania w TBS można było otrzymać dopiero po 15 latach uczestnictwa w programie. W ocenie Kowalskiego, prezydent Wiśniewski podpisując 6 października 2020 roku regulamin, w którym dla lokali TBS przy ulicy Oleskiej skrócono ten czas do 5 lat, musiał mieć świadomość, że działa w ten sposób na własną korzyść i swojej rodziny, a mimo to nie wyłączył się z tej procedury.

"Mam nadzieję, że prokuratura ustali, czy z tej przewagi informacyjnej jaką miał prezydent, skorzystały także inne osoby. Prezydent nie oddał tych mieszkań, nadal jest ich dysponentem" - powiedział Kowalski. Parlamentarzysta zapewnił, że udzieli wszelkiego wsparcia dla inicjatywy europosła Patryka Jakiego, który zapowiedział stworzenie ustawy "Lex Wiśniewski". Jej celem jest m.in. uniemożliwienie włodarzom gmin wykorzystywania swoich stanowisk do nieetycznych działań ze szkodą dla społeczności lokalnych.