Opole: Praktycy skarbówki będą uczyć studentów UO

Pracownicy i funkcjonariusze opolskiej Izby Skarbowej będą pomagali w edukacji studentów kierunków ekonomicznych Uniwersytetu Opolskiego. W czwartek podpisano w tej sprawie pomiędzy IS a Wydziałem Ekonomicznym UO.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Jak powiedziała PAP Agnieszka Dornfeld-Kmak, zastępca dyrektora Izby Skarbowej w Opolu, dzięki formalnemu porozumieniu praktycznie od jutra możliwa będzie organizacja staży, szkoleń i wykładów dla studentów kierunków ekonomicznych Uniwerystetu Opolskiego.

"Co prawda do tej pory nasi pracownicy prowadzili otwarte wykłady dla studentów, jednak sformalizowanie tej współpracy daje większe możliwości. Przewidujemy praktyki zarówno w Izbie Skarbowej, jak i w Urzędach Skarbowych w terenie, będziemy proponowali staże, a dzięki bezpośrednim kontaktom mamy nadzieję pozyskać wysokowykwalifikowaną kadrę zarówno do pracy w charakterze pracownika, jak i funkcjonariusza Krajowej Administracji Skarbowej" - powiedziała Dornfeld-Kmak.

Zdaniem dr Bartosza Chorkowego, dziekana wydziału ekonomicznego UO, ze współpracy korzyści powinny obydwie strony porozumienia. Jedną z nich będzie możliwość wykorzystywania w pracach naukowych przez studentów materiałów udostępnianych przez Izbę Skarbową.

"Przewidujemy nie tylko staże w urzędach i wykłady prowadzone przez praktyków, ale także udział KAS w układaniu programu nauczania dla naszych studentów. Zależy nam, aby podczas studiów nasi słuchacze mieli możliwość pozyskania wiedzy potrzebnej i poszukiwanej przez potencjalnych pracodawców. Oczywiście, chętni do pracy w charakterze funkcjonariusza, oprócz wiedzy teoretycznej będą musieli wykazać się odpowiednią sprawnością fizyczną, jednak oferta jest tak szeroka, że dla każdego zainteresowanego znajdzie się coś ciekawego" - powiedział dr Chorkowy.