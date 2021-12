Opole: Premiera wydawnictwa KRECHA w GSW

Podczas "Mikołajkowej niedzieli" w opolskiej Galerii Sztuki Współczesnej odbyła się premiera wydawnictwa "KRECHA-rysunkowa gimnastyka" oraz wernisaż wystawy zainspirowanej pracami zamieszczonymi w książce.

W niedzielę w Galerii ANEKS GSW w Opolu odbył się wernisaż wystawy Krecha połączonej z promocją publikacji i warsztatami dla najmłodszych i ich rodziców. Jak zaznacza Anna Łęgownik z GSW, projekt KRECHA, który rozpoczął się na początku pandemii, był odpowiedzią na potrzebę utrzymania kontaktu z najmłodszymi odbiorcami działań edukacyjnych realizowanych przez GSW.

"Od kwietnia 2020 do czerwca 2021 uczestnicy warsztatów wspólnie z opiekunami zaprojektowali 35 zestawów, w tym serie wakacyjne i specjalne. KRECHA przybrała formę plików pdf udostępnianych na stronie: galeriaopole.pl, przeznaczonych do samodzielnego wydruku w warunkach domowych. Projekt +KRECHA-rysunkowe laboratorium przyrody+ to wydarzenie, które za pomocą ekspresji plastycznej pobudza wrażliwość dzieci na potrzebę ochrony środowiska. W jego ramach odbyły się warsztaty, powstało wydawnictwo oraz zrealizowana została wystawa. Poprzez te działania, Galeria Sztuki Współczesnej pragnie uświadomić młodym ludziom, iż przyszłość naszej planety zależy od codziennych decyzji każdego z nas. Celem aktywności jest zbliżenie dzieci do świata natury, ukształtowanie ich opiekuńczego stosunku do roślin i zwierząt, a w rezultacie zrozumienie miejsca i roli człowieka w przyrodzie" - wyjaśnia Łęgownik.

Prezentowane podczas wernisażu wystawy wydawnictwo KRECHA, podsumowanie projektu, ma zachęcać do wspólnej pracy dzieci i ich rodziców. Jest swoistym zaproszeniem do twórczego dialogu dotykającego problematyki ekologicznej. Obecnie, zebrane ćwiczenia rysunkowe zostały wydane w formie książki aktywnościowej, zachęcającej do wspólnej pracy dzieci i ich rodziców.