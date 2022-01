Opole: Przedstawiciele m.in. partii opozycyjnych chcą Obywatelskiej Kontroli Wyborów

W nadchodzących wyborach konieczne jest wprowadzenie Obywatelskiej Kontroli Wyborów, przekonywali w poniedziałek na wspólnej konferencji prasowej przedstawiciele PO, Nowoczesnej Polski2050, KOD z województwa opolskiego.

Przedstawiciele partii i środowisk opozycyjnych podczas konferencji na Placu Wolności w Opolu wspólnie przedstawili ideę Obywatelskiej Kontroli Wyborów. Udział w niej wzięli reprezentanci: PO, Nowoczesnej, Polski 2050, PSL, KOD i Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim.

Uczestnicy konferencji przekonywali, że konieczny będzie nadzór przebiegu najbliższych wyborów ze strony ugrupowań opozycyjnych. W ich ocenie na terenie województwa opolskiego do zapewnienia odpowiedniego nadzoru nad prawidłowością wyborów konieczne będzie około 1,6 tysiąca wolontariuszy.

"Ta konferencja jest w symbolicznym miejscu, które na krótko przed sfałszowanymi przez komunistów wyborami odwiedził ówczesny prezes PSL Stanisław Mikołajczyk. To po tych wyborach pojawił się wierszyk, że +wybory to taka dziwna szkatułka - wrzucasz Mikołajczyka, wyskakuje Gomułka+. Ostatnie doniesienia o możliwości wykorzystania systemu Pegasus do podsłuchiwania polityków opozycji i późniejsze pokrętne tłumaczenia przedstawicieli rządu świadczą o tym, że rządzący w obawie przed utratą władzy gotowi są na wszystko" - powiedział Marcin Oszańca, prezes opolskiego PSL.

Lider opolskiej mniejszości niemieckiej Rafał Bartek także krytycznie odniósł się do obecnej sytuacji politycznej w Polsce, przypominając o ostatnich decyzjach Sejmu, który głosami większości przyjął poprawkę budżetową zmniejszającą subwencje na naukę w szkołach języków mniejszości. "Stan demokracji można ocenić po tym, jak większość traktuje mniejszość" - powiedział.

Politycy opozycyjni przekonywali, że ich wspólna konferencja jest dowodem na zdolność do znalezienia płaszczyzny porozumienia i gotowości do wspólnych działań na rzecz naprawy Polski. Zapowiedzieli także podobne spotkania środowisk opozycyjnych w innych częściach kraju.