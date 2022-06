Opole: Przedstawiciele mniejszości narodowych zawieszają pracę w Komisji Wspólnej

Większość z reprezentantów mniejszości w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych (KWRiMNiE) zawiesiło swój udział w pracach tego organu. Jak poinformował PAP rzecznik TSKN, powodem była decyzja MEiN ograniczająca liczbę lekcji języka niemieckiego.

W przekazanym PAP przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców (TSKN) na Śląsku Opolskim komunikacie strony mniejszościowej KWRiMNiE poinformowano o decyzji większości członków reprezentujących mniejszości, którzy na czerwcowym posiedzeniu Komisji zawiesili swój udział w pracach tego organu, będącego ciałem doradczym Prezesa Rady Ministrów. Decyzję o zawieszeniu udziału podjęło 14 z 20 przedstawicieli mniejszości zasiadających w komisji.

"Powodem takiej dramatycznej decyzji stało się dalsze obowiązywanie przepisów dyskryminujących mniejszość niemiecką w kwestii nauczania języka mniejszości. (…) Wspomniane rozporządzenia wprowadzają w Polsce z dniem 1 września 2022 r. dwa standardy nauczania języków mniejszości narodowych: jeden dla mniejszości niemieckiej w wymiarze 1 godziny tygodniowo, drugi - dla pozostałych mniejszości - w wymiarze 3 godzin. Trudno wyobrazić sobie w demokratycznym państwie prawnym sytuację, by nauczanie języka jednej z mniejszości odbywało się według innych zasad niż pozostałych mniejszości. Oznacza to różne traktowanie przez państwo obywateli znajdujących się w tej samej sytuacji i prowadzi do dyskryminacji ze względu na przynależność narodową obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, będących uczniami należącymi do mniejszości niemieckiej. Zapisy tego aktu prawnego są sprzeczne z Konstytucją RP, ustawą o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, a także z ratyfikowanymi przez Polskę konwencjami międzynarodowymi" - napisali członkowie Komisji Wspólnej, którzy zawiesili działalność w KWRiMNiE.

Jak zaznaczają autorzy komunikatu, po deklaracjach złożonych przez reprezentanta Ministerstwa Edukacji i Nauki na posiedzeniu 27 kwietnia 2022, przedstawiciele strony mniejszościowej mieli nadzieję na podjęcie ze strony rządowej działań mających na celu zmianę przepisów, które - w ich ocenie - dyskryminują mniejszość niemiecką. Po przesłaniu przez MEiN do zaopiniowania KWRiMNiE rozporządzeń dotyczących podstawy programowej, wprowadzających od września nowe zasady nauczania języka niemieckiego jako ojczystego, większość przedstawicieli strony mniejszościowej podjęło decyzję o zawieszeniu swojej działalności w Komisji Wspólnej.

"Komisja Wspólna Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych jest organem powołanym do dialogu na temat polityki państwa wobec mniejszości. Nie spełnia ona swojej roli w sytuacji, gdy nie jest prowadzony realny dialog w kwestii tak fundamentalnej jak otwarta prawna dyskryminacja jednej z mniejszości, co jest ewenementem nie tylko w polskiej polityce mniejszościowej w ostatnich dekadach, ale także w skali europejskiej. Członkowie KWRiMNiE, którzy zawiesili swój udział w pracach Komisji Wspólnej, liczą na szybkie przywrócenie normalnego funkcjonowania tego gremium, co będzie możliwe po podjęciu przez rząd RP realnych działań prowadzących do zmiany stanu prawnego, który powoduje dyskryminację mniejszości niemieckiej. Pozwoli to na powrót do aktywnego udziału w działalności Komisji Wspólnej jej członków, którzy zawiesili swój udział w pracach" - napisano w komunikacie podpisanym przez członków komisji, którzy zawiesili działalność w KWRiMNiE.

Rozporządzenie MEiN z lutego 2022 roku jest efektem przyjętych przez Sejm ustawy budżetowej, w której zmiejszono wydatki na naukę języka niemieckiego jako ojczystego. Jak wyjaśniał poseł na Sejm Janusz Kowalski (Solidarna Polska), zainicjowana przez niego zmiana jest próbą przywrócenia symetrii w stosunkach polsko-niemieckich. Zdaniem parlamentarzysty, w przeciwieństwie do Polski, państwo niemieckie nie wywiązuje się z zapisów zawartego ponad 30 lat temu traktatu i nie finansuje w niemieckich szkołach nauki języka polskiego jako ojczystego.