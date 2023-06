Opole: Rozpoczął się proces w sprawie wypadku autokaru sprzed 9 lat

Przed Sądem Okręgowym w Opolu rozpoczął się proces 53-letniego Andrzeja Z., któremu prokuratura zarzuca nieumyślne spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym, w której zginęło 11 osób, a 69 zostało ranne.

Do wypadku doszło w 2014 roku. Na autostradzie A4 w okolicach Drezna prowadzony przez Andrzeja Z. autokar należący do firmy Sindbad uderzył w tył autokaru z Ukrainy, a następnie po przebiciu barierek, wjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo z minibusem. W wypadku zginęło 11 osób, a 69 odniosło poważne rany.

Prokuratura oskarża Andrzeja Z. o nieumyślne spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym. Jak powiedział oskarżyciel, kierowca nie zachował należytej ostrożności i z dużą prędkością najechał na tył prawidłowo jadącego autokaru ukraińskiego. Oskarżony nie przyznaje się do winy. Jak wyjaśnia w dniu, gdy doszło do wypadku był wypoczęty, ale nie pamięta okoliczności wypadku i tego, co działo się bezpośrednio po nim.

Za zarzucane przestępstwo oskarżonemu grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.