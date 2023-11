Opole: Rzeczywistość wirtualna będzie poprawiać zdrowie psychiczne studentów

Politechnika Opolska uruchomiła projekt poprawy zdrowia psychicznego studentów przy pomocy wirtualnej rzeczywistości. Z pomocy naukowców skorzystać będą mogli studenci wszystkich uczelni w stolicy regionu.

Na Politechnice Opolskiej uruchomiono program poprawy zdrowia psychicznego z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości. Mogą z niego bezpłatnie skorzystać studenci wszystkich opolskich uczelni. Przy jego opracowaniu wykorzystano wyniki prac dr Sebastiana Rutkowskiego z Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii PO.

"Projekt bazuje na badaniu, które przeprowadziliśmy wśród studentów Politechniki Opolskiej. Dotyczyło ono poziom stresu, objawów depresji w trakcie pandemii i zdalnego nauczania. Wzięło w nim udział prawie 800 studentów. Wyniki badań zaskoczyły naukowców: prawie 60 proc. badanych miało podwyższony poziom stresu, 56 proc. studentów zgłosiło objawy depresyjne, ponad 77 proc. ujawniło lęk o przyszłość, ok 60 proc. odczuwało smutek i przygnębienie oraz tyle samo nerwowość i drażliwość, 60 proc. pogorszenie kontaktów społecznych. Co najbardziej zaniepokoiło to fakt, że aż 18 proc. studentów wskazało, że ma myśli samobójcze" - wyjaśnił dr Rutkowski.

Na podstawie badań naukowiec postanowił wykorzystać do poprawy stanu psychicznego studentów wirtualną rzeczywistość. Do opracowania programu włączyli się studenci z koła naukowego, nad którym opiekę sprawuje dr Rutkowski. Jedną ze studentek pracujących w kole "Błąd Kartezjusza" jest Aleksandra Nowakowska.

"Oczywiście, Politechnika Opolska gwarantuje specjalistyczną pomoc psychologa jak i psychiatry, niemniej jednak studenci mogą się wstydzić, obawiać spotkania ze specjalistą. Każdy uczestnik, który się do nas zgłosi, zakłada okulary VR, w których ogląda film. Do wyboru jest kilka filmów, wyświetlane są różne miejsca np. górskie plenery, las, czy morskie fale. W trakcie filmu narrator wydaje komendy dotyczące np. wzięcia głębokiego oddechu. Trwa to do 15 minut. Zarówno przed, jak i po filmie, student przez kilka minut się wycisza. Program trwa pięć dni" - zrelacjonowała Nowakowska.

W trakcie terapii uczestnik ma założony pasek z czujnikiem tętna. Dane zebrane w trakcie sesji zostaną wykorzystane w celach naukowych.

"Projekt jest prostudencki, ale zawiera także komponent naukowy. Studenci z koła naukowego są zainteresowani analizą danych, czyli tym, jak krótkie, około 15-minutowe treningi relaksacyjne z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości, czyli stymulujące zmysł wzroku, słuchu, percepcji, wpłyną na obniżenie poziomu stresu, poprawę jakości życia, ale także, na ile uczestnicy utożsamiają się z przebywaniem w tym otoczeniu. Elementem społecznym jest próba wsparcia opolskich studentów, nie tylko Politechniki Opolskiej. Efektem może być upowszechnienie pewnych programów, które mogą funkcjonować na naszej uczelni na zasadzie doraźnego wsparcia" - podkreśla dr Rutkowski.

Projekt wsparcia dobrostanu studentów przy pomocy wirtualnej rzeczywistości otrzymał wsparcie w ramach ministerialnego konkursu "Studenckie koła naukowe tworzą innowacje".