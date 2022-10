Opole: Śledztwo w sprawie kolców na podjeździe do posesji posłanki PiS

Opolska policja prowadzi śledztwo w sprawie metalowych kolców, jakie nieznany sprawca rozrzucił na podjeździe do posesji posłanki PiS Violetty Porowskiej. Jak powiedziała PAP w piątek Agnieszka Nierychła z KM Policji w Opolu, sprawcy grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Jak powiedziała PAP Agnieszka Nierychła, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Opolu, pod koniec września na komendę zgłosiła się posłanka na Sejm Violetta Porowska (PiS), która zgłosiła uszkodzenie swojego samochodu w wyniku działań nieznanego sprawcy.

"Według zeznań pokrzywdzonej w wyniku porozrzucania na podjeździe jej domu metalowych ostrych kolców, na które najechała, zostały uszkodzone trzy opony w jej samochodzie. Przybyli na miejsce przestępstwa policjanci znaleźli kolce na pobliskiej ścieżce rowerowej, jezdni i na podjeździe. Jeden kolec wyjęto z opony pojazdu parlamentarzystki. Jak ustalono, oprócz posłanki poszkodowanym jest też jej znajomy, który najechał swoim samochodem na jeden z kolców na jej podjeździe" - powiedziała PAP Agnieszka Nierychła.

Policja obecnie przesłuchuje świadków. Funkcjonariuszom udało się ustalić sprzedawcę kolców, które znaleziono na terenie posesji posłanki i zabezpieczono jako dowód w sprawie.

"Wystąpiliśmy już z wnioskiem o udostępnienie danych, tak, by ustalić tożsamość nabywcy. Obecnie czyn ten został zakwalifikowany jako uszkodzenie mienia, za co kodeks karny przewiduje karę do pięciu lat pozbawienia wolności. Na szczęście nie doszło do wystrzału opony w czasie jazdy, ale wtedy też inna byłaby kwalifikacja czynu" - powiedziała rzeczniczka policji.