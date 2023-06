Opole: Straż Graniczna wspólnie z KAS zlikwidowały pralnię pieniędzy

Funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej wspólnie z opolskim oddziałem Krajowej Administracji Skarbowej zlikwidowali grupę przestępczą zajmującą się praniem pieniędzy pochodzących z przestępstw.

Jak poinformował w środę rzecznik Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu funkcjonariusze SG wspólnie z funkcjonariuszami KAS z Opola przeprowadzili akcję, w wyniku której na terenie województw podkarpackiego, pomorskiego i mazowieckiego zatrzymano 3 osoby podejrzane o przynależność do zorganizowanej grupy przestępczej.

W akcji uczestniczyło 50 funkcjonariuszy Straży Granicznej i Służby Celno-Skarbowej. Funkcjonariusze przeszukali i zlikwidowali 5 lokalizacji, w których znaleźli pieniądze w wartości blisko 2,5 mln w 25 obcych walutach i w walucie krajowej oraz samochód o wartości 110 tys. zł.

Zabezpieczono również dokumenty tożsamości, w tym paszporty, prawo jazdy, kilkadziesiąt kart bankomatowych wydanych na obywateli różnych państw, karty wielowalutowe, karty plastikowe z paskiem magnetycznym do drukowania, a także wysokiej klasy urządzenie do drukowania kart plastikowych mogące służyć do podrabiania dokumentów.

Trzy zatrzymane osoby usłyszały zarzut działania w zorganizowanej grupie przestępczej, za co grozi im kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat oraz zarzut nieujawniania dochodu, za co grozi im wysoka kara grzywny. W stosunku do podejrzanych zastosowano dozór policyjny oraz zakaz opuszczania kraju.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Placówka Straży Granicznej w Opolu wspólnie z opolskim urzędem celno-skarbowym pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gliwicach.