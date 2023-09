Opole: Sukces rekrutacji na Politechnice Opolskiej

W trakcie tegorocznej rekrutacji podczas pierwszej tury przyjęto o 20 procent więcej kandydatów niż w roku ubiegłym - poinformowała PAP Anna Kułynycz, rzecznik prasowy uczelni.

W trakcie pierwszej tury tegorocznej rekrutacji na pierwszy rok studiów na Politechnice Opolskiej zgłosiło się ponad 2 tysiące kandydatów. Największą popularnością cieszyła się informatyka, architektura, fizjoterapia oraz logistyka i informatyka śledcza.

Jak podkreśla rzeczniczka PO, uczelnia stara się płynnie dostosować do zmieniających się potrzeb rynku pracy, uruchamiając nowe kierunki studiów. W tym roku są to dietetyka i jakość żywości oraz analityka danych w biznesie.

Na uczelni nadal trwa rekrutacja na studia podyplomowe. Od nowego roku akademickiego uczelnia uruchamia nowej kierunki: informatykę w prawie i administracji, audyt energetyczny z charakterystyką energetyczną budynków, instruktor odnowy psychosomatycznej i menadżer przedsięwzięć inwestycyjnych.

"Poszerzamy także kształcenie w ramach szkoły doktorskiej. Do tej pory Szkoła Doktorska Politechniki Opolskiej kształciła w trzech dyscyplinach naukowych: automatyce, elektronice i elektrotechnice; inżynierii lądowej i transporcie oraz inżynierii mechanicznej. Zmieniły to wyniki ewaluacji, czyli oceny pracy uczelni przez ministerstwo - wszystkie z dziesięciu dyscyplin naukowych osiągnęły wynik oznaczający uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora oraz doktora habilitowanego oraz właśnie prowadzenia kształcenia w szkole doktorskiej" - powiedziała Kułynycz.

Te nowe dziedziny to: architektura i urbanistyka, automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne, ekonomia i finanse, informatyka techniczna i telekomunikacja, inżynieria lądowa, geodezja i transport, inżynieria mechaniczna, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, nauki o kulturze fizycznej, nauki o zarządzaniu i jakości oraz nauki o zdrowiu.

