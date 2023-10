Opole: Szpital USK otrzyma 60 mln złotych na termomodernizację

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu otrzyma z NFOŚ 60 mln złotych na termomodernizację 20 budynków. To bardzo dobry i przyszłościowy projekt, który wygeneruje olbrzymie oszczędności, z korzyścią dla pacjentów - powiedziała Katarzyna Sójka, minister zdrowia.

W środę na konferencji prasowej w Opolu z udziałem minister zdrowia Katarzyny Sójki i wiceministra obrony narodowej Marcina Ociepy poinformowano o przyznaniu Uniwersyteckiemu Szpitalowi Klinicznemu w Opolu 60 mln złotych na przeprowadzenie termomodernizacji 20 obiektów tej placówki.

Z 60 mln złotych 41 mln to dofinansowanie, a 19 mln pożyczka na preferencyjnych warunkach, która będzie spłacona w kilka lat dzięki oszczędnościom szacowanym na 4 mln złotych rocznie.

"W projekcie uwzględniliśmy m.in. docieplenie ścian, wymianę okien i drzwi, modernizację wentylacji, wymianę oświetlenia na energooszczędne i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 0,6 MW. Dzięki tym działaniom zaoszczędzimy około 60 procent energii, co da nam rocznie oszczędności rzędu 4 mln złotych" - powiedział Dariusz Madera, dyrektor generalny USK w Opolu.

Zdaniem minister zdrowia wdrażany przez USK projekt uwzględnia wszystkie nowoczesne trendy w funkcjonowaniu placówek ochrony zdrowia.

"Przyszłościowo to bardzo dobry projekt, który wygeneruje kolejne oszczędności. Chociaż działania te bezpośrednio nie dotyczą diagnostyki czy leczenia, to w przyszłości zaoszczędzone środki będą mogły być wykorzystane na poprawę jakości świadczonych usług i leczenie pacjentów" - powiedziała minister Sójka.

Wiceminister Ociepa przypomniał, że to już kolejna dobra informacja dla opolskiego szpitala. Na początku tygodnia poinformowano o wyrażeniu zgody na budowę na terenie USK nowoczesnego kompleksu leczenia chorób serca i naczyniowych, której koszt szacuje się na około 350 mln złotych.

Prace przy termomodernizacji szpitala mają trwać do połowy 2025 roku. Jak zapewnił dyrektor Madera, ze względu na wyjątkowe znaczenie USK w regionalnej sieci szpitali, wszystkie prace będą prowadzone w taki sposób, by nie ograniczać dostępu do świadczeń pacjentom szpitala.