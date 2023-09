Opole: Teatr Kochanowskiego z dwoma premierami w nowym sezonie

Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu rozpocznie nowy sezon 2023/2024 dwoma międzynarodowymi koprodukcjami w reżyserii Norberta Rakowskiego i Harisa Pašovića - poinformowała Magdalena Gabert, rzecznik opolskiego teatru.

Jak przekazała Magdalena Gabert, nowy sezon w Teatrze im. Jana Kochanowskiego otworzą międzynarodowe koprodukcje, których polskie premiery zaplanowano na wrzesień i październik. Jak zaznaczono w komunikacie, realizacja tych spektakli to "głos w europejskiej dyskusji o problemach, które są niewygodne i stanowią tabu dla większej części społeczeństwa".

We wrześniu teatr zapasza na "I'm Nowhere / Znikanie" w reżyserii Norberta Rakowskiego. To polsko-hiszpańska produkcja powstająca we współpracy z Teatros del Canal w Madrycie oraz Międzynarodowym Festiwalem Boska Komedia w Krakowie. Fragmenty spektaklu oparte będą na nowym tekście Iwana Wyrypajewa pt. "Znikanie". Tematem sztuki jest eutanazja, zalegalizowana w kilku krajach Europy, w tym w Hiszpanii. Polska premiera odbędzie się 22 września w Opolu. Premiera hiszpańska zaplanowana jest na początku października. Spektakl pokazany zostanie także w ramach najbliższego Festiwalu Boska Komedia w Krakowie.

W październiku zaprezentowana zostanie kolejna międzynarodowa produkcja, czyli "The Best European Show" w reż. Harisa Pašovića.

"Po wielu latach przygotowań Teatr Kochanowskiego połączył siły z Teatrem Malta, słoweńskim Teatrem Narodowym Nova Gorica, Fundacją Teatro Due Parma oraz Narodowym Teatrem Kosowa. Haris Pašović diagnozuje kondycję europejskiego teatru i przygląda się jego związkom z demokracją. Jako portret zamkniętego środowiska +The Best European Show+ pokazuje systemowe patologie oraz proponuje dialog o współczesnej Europie i relacjach sztuki z władzą" - informuje Gabert.

W obsadzie spektaklu znaleźli się aktorzy i aktorki z Włoch, Kosowa, Malty, Słowenii, Niemiec, Francji i Polski. Opolska premiera "The Best European Show", która odbędzie się 13 października, rozpocznie europejski tour spektaklu. Kolejne prezentacje zaplanowane są we Włoszech, na Malcie, w Słowenii oraz w Kosowie.

Referendum to święto demokracji czy propaganda PiS? Zrobiliśmy na ten temat debatę. Zobaczcie

Programy socjalne – rozdawnictwo czy obowiązek? Zobacz naszą debatę

Czy Polaków czeka droga zima? Mamy na ten temat debatę. Zobaczcie