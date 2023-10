Opole: Uniwersytet ma jeszcze wolne miejsca w akademikach, na Politechnice komplet

Na stronie Uniwersytetu Opolskiego można przeczytać informację o wolnych miejscach w akademikach. Politechnika Opolska ma już wszystkie miejsca w swoich domach studenckich zajęte.

Według informacji zamieszczonych na stronie Uniwersytetu Opolskiego, jeszcze 18 października wolne miejsca były dostępne we wszystkich czterech domach studenckich uczelni: Kmicicu, Niechcicu, Spójniku i Mrowisku.

Wszycie DS-y uniwersytetu są położone w centrum Opola. Wolne miejsca mają być zarówno w pokojach 2-, jak i 3-osobowych. Miesięczny koszt jednego miejsca w akademiku UO dla studenta waha się od 520 do 630 zł, w zależności od akademika i liczby miejsc w pokoju. Dla osób, które nie są studentami, koszt jednego miejsca to od 695 zł do 760 zł.

Inaczej wygląda sytuacja na Politechnice Opolskiej. Jak wyjaśniła Anna Kułynycz, rzecznika uczelni, przyznanie miejsca w akademiku Politechniki Opolskiej dotyczy całego okresu studiów, a nie jednego roku akademickiego.

"Politechnika Opolska posiada cztery koedukacyjne domy studenta. To położone na terenie pierwszego kampusu: Zaścianek, Zygzak, Pryzma, w których łącznie do dyspozycji studentów jest 760 miejsc w pokojach jedno- i dwuosobowych. Czwarty z akademików - mieszczący się przy ul. Małopolskiej Sokrates - od marca 2022 roku jest schronieniem dla uchodźców z Ukrainy. W tym roku dla studentów pierwszego rocznika przygotowano 286 miejsc. Zainteresowanie jest większe, niż rok temu, wszystkie miejsca są już zajęte" - poinformowała Kułynycz.

Ceny za pokój są konkurencyjne w stosunku do rynku prywatnego - opłata, w zależności od standardu pokoju, wynosi w granicach 850-900 za pokój jednoosobowy oraz 500-700 zł za miejsce w pokoju dwuosobowym.