Opole: Wiceszef MON oraz rektor Politechniki Opolskiej przedstawili swoje programy wyborcze

Startuję w wyborach parlamentarnych, aby łączyć, budować i walczyć - podkreślił w poniedziałek wiceszef MON Marcin Ociepa. Rektor Politechniki Opolskiej Marcin Lorenc, który będzie kandydatem PiS na senatora, chce w Senacie reprezentować środowisko akademickie.

W poniedziałek podczas konferencji prasowej w Opolu Marcin Ociepa, który startuje z numeru 2 na liście PiS do Sejmu w okręgu obejmującym województwo opolskie oraz Marcin Lorenc - kandydat PiS na senatora w stolicy regionu - przedstawili główne założenia swoich programów wyborczych w nadchodzącej kampanii.

Ociepa powiedział, że swój start w wyborach traktuje z jednej strony jako podsumowanie kończącej się kadencji, a z drugiej jako szansę na kontynuację rozpoczętych w ciągu ostatnich kilku lat projektów na rzecz Polski i regionu.

"Dzisiaj startuję, żeby łączyć, budować i walczyć. Ciągle potrzebujemy śmiałych inwestycji na miarę kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Opolskim. Potrzebujemy budować, zamiast niszczyć. Ja startuję, by walczyć o swoje województwo nie z kimś, ale o coś. Jesteśmy najmniejszym województwem, ale z olbrzymim potencjałem intelektualnym. Dzisiaj potrzebna jest współpraca świata polityki ze światem biznesu i nauki. Zawsze powtarzałem, że Opole będzie albo miastem akademickim, albo powiatowym" - podkreślił Ociepa.

Wiceminister przedstawił rektora Politechniki Opolskiej Marcina Lorenca, który w okręgu obejmującym miasto i powiat Opole, będzie jako kandydat PiS starał się o zdobycie mandatu senatorskiego. Przypomniał, że Opole ma już pewnego rodzaju doświadczenie w łączeniu funkcji senatorskich z rektorskimi, bo w przeszłości łączył je rektor Uniwersytetu Opolskiego Sławomir Nicieja i rektor politechniki Piotr Wach.

Rektor PO chce w Senacie reprezentować środowisko akademickie, które w jego ocenie może być sposobem na zapobieżenie marginalizowania mniejszych miast i regionów Polski. Przypomniał, że w 2006 roku w skali kraju mieliśmy blisko dwa miliony studentów, z czego około 670 tysięcy studiowało w pięciu największych ośrodkach. W 2021 roku okazało się, że liczba studentów w miastach "wielkiej piątki" spadła do około 650 tysięcy, ale już w mniejszych ośrodkach z 1,3 miliona do zaledwie 550 tysięcy.

"Dotyczy to także naszego regionu. W szczycie, Politechnika Opolska miała 12-13 tys. studentów, dzisiaj mamy około 5 tys. Ten sam problem dotyczy Uniwersytetu Opolskiego. Moja idea jest taka, aby rozwijać akademickość, bo to jest asumpt do tego, by ludzie stąd nie wyjeżdżali, aby opolskie uczelnie były uczelniami pierwszego, a nie drugiego wyboru. Politechnika jest przykładem, że małe uczelnie też mają przyszłość" - podkreślił Lorenc.

