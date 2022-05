Opolskie: 13 byków na wolności, jeźdźcy mają je zagonić do zagrody

W ciągu najbliższych godzin zostanie podjęta próba pochwycenia kilkunastu byków, które uciekły z gospodarstwa na terenie powiatu nyskiego - powiedział w poniedziałek PAP st. aspirant Andrzej Spyrka, rzecznik KPP w Prudniku. Jeźdźcy z pomocą policjantów mają zagonić je do zagrody.

Pierwsze sygnały o wałęsających się bykach mięsnej rasy limousine dotarły do policji w ubiegłym tygodniu. Jak się okazało, z jednego z gospodarstw w powiecie nyskim uciekły 33 byki. W powiecie prudnickim, do którego przeniosły się zwierzęta, zorganizowano sztab kryzysowy.

"Na szczęście byki były bardzo spokojne. Skubały sobie trawę, nie wychodziły na drogę. Jednak musimy pamiętać, że są to ogromne zwierzęta i zaniepokojone, czy przestraszone, mogą być przyczyną prawdziwego nieszczęścia. Stąd apel o informowanie nas w przypadku spotkania któregoś z tych zwierząt i nieprowokowanie do zachowań agresywnych" - powiedział st. asp. Andrzej Spyrka.

Jak poinformował rzecznik prudnickiej policji, obecnie na wolności jest jeszcze 13 zwierząt. Wiadomo też, gdzie przebywają. Według wypowiedzi starosty prudnickiego, formowana jest grupa jeźdźców, którzy mają pomóc w profesjonalnym zagonieniu byków do zagrody. Akcja naganiaczy będzie wspierana przez funkcjonariuszy policji.

To nie jest pierwszy przypadek ucieczki przedstawicieli tej rasy w powiecie nyskim. W 2018 roku z transportu do rzeźni uciekła krowa. Zwierzę ukrywało się przed ludźmi na jednej z wysp na pobliskim Jeziorze Nyskim. Krowa została odkupiona od właściciela przez ówczesnego starostę i miała trafić do powiatowego ośrodka dla emerytowanych koni, jednak nie wytrzymała stresu, padła w czasie transportu.