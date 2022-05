Opolskie: Areszt tymczasowy dla podejrzanych o brutalne zabójstwo

Na wniosek prokuratury sąd tymczasowo aresztował dwóch mężczyzn podejrzanych o dokonanie wyjątkowo brutalnego zabójstwa w Kędzierzynie-Koźlu - powiedział PAP w piątek Stanisław Bar, rzecznik prokuratury okręgowej w Opolu.

Do zdarzenia doszło 27 kwietnia tego roku w Kędzierzynie-Koźlu. Według wstępnych ustaleń śledczych, czterech mężczyzn piło alkohol w jednym z pustostanów. W pewnym momencie doszło między nimi do kłótni. W jej wyniku trzech mężczyzn zaczęło bić swojego kompana.

"Po pewnym czasie jeden z napastników poszedł spać. Dwaj pozostali - 45 letni Marek R. i 31-letni Marcin W. nadal pastwili się nad 54-latkiem. Gdy ofiara napaści była już martwa, jeden z oprawców poszedł na stację benzynową i poprosił obsługę, by ta wezwała karetkę do zakatowanej ofiary. Ustalenia śledztwa pozwoliły na przedstawienie dwóm z podejrzanych zarzutu zabójstwa. Trzeci mężczyzna usłyszał zarzut pobicia. Dwaj główni podejrzani mają już w swoich kartotekach wyroki za pobicia, a w stosunku do Marka R. można mówić o multirecydywie" - powiedział prokurator Bar.

Wobec Marka R. i Marcina W. sąd zastosował areszt tymczasowy. Podejrzanym za zabójstwo grozi kara wieloletniego pozbawienia wolności, do kary dożywocia włącznie.