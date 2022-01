Opolskie: Barbara Socha: samorządy mają duży wpływ na politykę prorodzinną

Samorządy mają duży wpływ na politykę prorodzinną, a ich działania nie muszą wiązać się w wielomilionowymi inwestycjami – powiedziała pełnomocnik rządu ds. polityki demograficznej Barbara Socha, która we wtorek przyjechała do Nysy.

Barbara Socha, pełnomocnik rządu ds. polityki demograficznej i zarazem podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, przyjechała we wtorek do Nysy, gdzie odbywało się otwarcie żłobka.

Odnosząc się do sytuacji demograficznej w kraju, Socha zwróciła uwagę rolę w rozwoju polityki prorodzinnej samorządów terytorialnych, które mają duże możliwości podczas podejmowania różnych lokalnych inicjatyw do wspierania rodzin. Zaznaczyła, że nie zawsze muszą to być inicjatywy związane z dużymi inwestycjami. Jednocześnie zachęcała samorządowców do udziału w konkursie "Pro Familia", dzięki któremu możliwe będzie nagłośnienie najlepszych i najciekawszych inicjatyw samorządowych na rzecz rozwoju rodziny.

W wywiadzie dla regionalnej rozgłośni radia publicznego wiceminister Socha podkreśliła, że Polski nie stać na zaniechanie prowadzenia polityki prorodzinnej. Przypomniała, że po obecnym pokoleniu 40-latków, nie ma już żadnego wyżu pokoleniowego, w wyniku czego poważne problemy mogą czekać system opieki społecznej i zdrowotnej oraz gospodarkę.

Zdaniem Sochy nadal istnieje szansa na powstrzymanie negatywnego trendu, a jednym z działań podjętych w tym kierunku jest m.in. przygotowana przez ministerstwo "Strategia demograficzna". Jako pozytywne przykłady podobnych działań wskazała m.in. Czechy, Rumunię i Węgry, gdzie dzięki odpowiednim działaniom wspierającym rodziny przede wszystkim w pierwszych latach życia dzieci udało się zmienić trendy demograficzne.

"Niestety tego typu zmiany nie zachodzą szybko, bo mówimy tu o perspektywie jednego pokolenia, czyli około 20 lat. Dlatego oceny zastosowanych w tego typu projektach po roku czy dwóch nie są miarodajne" - zastrzegła wiceminister.