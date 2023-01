Opolskie: Blisko 30 studentów medycyny otrzyma stypendia od województwa

W tym roku marszałek województwa opolskiego przyznał stypendia 27 studentom medycyny, którzy po zakończeniu studiów zobowiązali się do podjęcia pracy w regionie – poinformował opolski urząd marszałkowski.

Samorząd województwa przyznał w tym roku kolejne stypendia studentom ostatnich lat kierunków medycznych, którzy po zakończeniu studiów zobowiązali się do pracy w placówkach medycznych regionu. Większość tegorocznych stypendystów to studenci Uniwersytetu Opolskiego. Kilku z nich studiuje na kierunkach lekarskich we Wrocławiu, Katowicach i w Rzeszowie.

"Podstawowym warunkiem ubiegania się o stypendium była nauka na IV, V i VI roku oraz realizacja tej nauki zgodnie z planem studiów. Kolejnym warunkiem otrzymania stypendium było zobowiązanie się do zrealizowania stażu podyplomowego na terenie województwa opolskiego oraz podjęcie pracy w placówce medycznej w naszym regionie na czas odpowiadający okresowi pobierania stypendium, a także wybór specjalizacji lekarskiej deficytowej w placówce, w której młody lekarz zechce podjąć pracę" - wyjaśniła rzecznik prasowy marszałka województwa Violetta Ruszczewska.

Wysokość stypendium wynosi 2 tys. zł brutto miesięczne, wypłacane jest przez 9 miesięcy roku akademickiego. W ramach całego stypendium można maksymalnie otrzymać 54 tys. zł brutto na trzy lata nauki. Najwięcej stypendystów chce po ukończeniu studiów podjąć staż w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym. W tej chwili stypendia będzie otrzymywało 71 studentów, a 7 absolwentów kierunków lekarskich, którzy uczestniczyli w pierwszej edycji programu, już pracuje w opolskich jednostkach opieki medycznej.