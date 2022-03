Opolskie: Drogowy terrorysta ostrzelał pieszego z rewolweru gazowego, odpowie też za narkotyki

Na wniosek prokuratury sąd aresztował na trzy miesiące 37-latka z Prudnika, który ostrzelał z rewolweru gazowego na gumowe kule pieszego na pasach, za to, że ten zwrócił mu uwagę na ryzykowną jazdę. U podejrzanego znaleziono ponad ćwierć kilograma amfetaminy.

Jak poinformował Przemysław Powirski z Prokuratury Rejonowej w Prudniku, do zdarzenia doszło na jednej z ulic tego miasta. Przechodzący pasami pieszy zwrócił gestem uwagę 37-latkowi jadącemu swoim samochodem, że prowadzi w ryzykowny sposób. Ten po przejechaniu przez pasy, zawrócił, podjechał do pieszego, otworzył okna w aucie i oddał do niego pięć strzałów z rewolweru gazowego załadowanego kulami gumowymi.

Pociski, które trafiły w tułów poszkodowanego, wywołały sińce. Jednak jedna z kul trafiła pokrzywdzonego w twarz, powodując złamanie kości oczodołu. W trakcie przeszukania u sprawcy znaleziono ponad ćwierć kilograma amfetaminy.

Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec podejrzanego areszt tymczasowy. Według śledczych, za posiadanie narkotyków i czyn chuligański, którego dopuścił się na przechodniu, podejrzanemu grozi kara nie mniejsza niż trzy lata pozbawienia wolności.