Opolskie: Dwie ofiary śmiertelne wypadku pod Korfantowem

W wypadku samochodowym pod Korfantowem na miejscu zginęły dwie osoby, dwoje dzieci z ciężkimi obrażeniami przewieziono do szpitala - poinformował oficer dyżurny KW Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Do wypadku doszło w Poniedziałek Wielkanocny na drodze z Korfantowa do Puszyny. Po godzinie 16-tej strażacy otrzymali informację o wypadku samochodu osobowego, którego kierowca stracił panowanie jak pojazdem i uderzył w drzewo.

Jak poinformował PAP oficer dyżurny KW PSP w Opolu, samochodem jechało pięć osób. Pomimo akcji ratowniczej na miejscu zmarła 36-letnia kobieta i 9-latek. W stanie ciężkim do szpitala przewieziono 11-letniego chłopca i 17-letnią dziewczynę, do której wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Piąty pasażer to 15-letni chłopiec, który według wstępnych informacji, w wyniku szoku samodzielnie oddalił się z miejsca zdarzenia.

Przyczyny i okoliczności wypadku będzie wyjaśniała policja.