Opolskie: IMGW ostrzega przed możliwymi podtopieniami

IMGW-PIB wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gwałtownymi wzrostami wód i drugiego stopnia o możliwości przekroczenia stanów ostrzegawczych dla rzek w województwie opolskim – poinformowało w niedzielę Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opolu.

Jak przekazało WCZK w Opolu, w niedzielę Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy wydał dwa ostrzeżenia hydrologiczne dla województwa opolskiego.

Ostrzeżenie drugiego stopnia przed wezbraniami z przekroczeniem stanów ostrzegawczych wydało Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Poznaniu. Ostrzeżenie obowiązuje od niedzieli do porannych godzin w poniedziałek i obejmuje obszar zlewni Warty od Poraja do Prosny(łódzkie, opolskie, śląskie, wielkopolskie). Według ostrzeżeń IMGW w wyniku intensywnych opadów deszczu może dojść do wzrostu stanów wody w strefie wody wysokiej, z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych we Wrocławiu wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanów obejmującego Odrę od Chałupek do Koźla, Olzę od Cieszyna do ujścia do Odry, Olzę i Czadeczkę (opolskie, śląskie). W zlewniach dopływów górnej Odry wzrosty stanów wody mogą być gwałtowane, lokalnie do strefy wody wysokiej.