Opolskie: Intensywne opady śniegu w całym regionie

W całym województwie w sobotę możliwe są intensywne opady śniegu, dające przyrost pokrywy śnieżnej o około 10-15 cm - poinformowało w piątek Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opolu.

Jak przekazało WCZK, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o intensywnych opadach śniegu dla powiatów północnej połowy regionu. Kilka godzin wcześniej wydano ostrzeżenie przed intensywnymi opadami śniegu dla wszystkich powiatów południowej części województwa, gdzie lokalnie może spaść do 20 cm śniegu.

Według prognoz meteorologów IMGW-PIB, na północnej części województwa w powiecie brzeskim, kluczborskim, namysłowskim, oleskim, opolskim i mieście Opolu, w sobotę od godziny 4 rano do godziny 17 spodziewane są opady śniegu dające od 10 do 15 cm pokrywy. Jednocześnie może pojawić się wiatr osiągający w porywach prędkość do 60 km/h, który będzie wywoływał zawieje śnieżne.

Meteorolodzy oszacowali prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska na 80 procent.