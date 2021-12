Opolskie: Kierowca bez prawka uciekał przed policją; w aucie miał narkotyki

Po pościgu policjanci z Olesna zatrzymali 36-letniego mężczyznę. Okazało się, że nie posiada prawa jazdy, a w samochodzie są narkotyki.

Jak poinformowało w środę biuro prasowe KW Policji w Opolu, do zdarzenia doszło na drodze krajowej nr 11 w okolicy Olesna, gdzie funkcjonariusze pionu kryminalnego postanowili sprawdzić samochód 36-letniego mieszkańca powiatu kluczborskiego, podejrzewanego o posiadanie narkotyków.

W momencie, gdy policjanci próbowali zatrzymać podróżującego seicento na jednej z ulic Olesna, mężczyzna rozpoczął ucieczkę krajową "jedenastką". Po kilkukilometrowym pościgu funkcjonariusze zmusili kierowcę fiata do zatrzymania pojazdu. Podczas przeszukania samochodu i zatrzymanego, znaleziono susz marihuany, sproszkowany narkotyk zawierający opioidy oraz wagę elektroniczną i młynek do rozdrabniania. Dodatkowo okazało się, że prowadzący pojazd nie ma do tego uprawnień.

Podejrzany usłyszał zarzuty niezatrzymania się do kontroli drogowej, posiadania narkotyków oraz przyrządów do ich przetwarzania. Dodatkowo odpowie za wykroczenie drogowe, tj. kierowanie pojazdem mechanicznym bez uprawnień, za co grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.