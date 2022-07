Opolskie: Kilkadziesiąt interwencji strażaków po sobotniej nawałnicy

W województwie opolskim w wyniku nawałnicy, jaka przeszła w sobotę nad regionem, strażacy przyjęli około blisko 60 zgłoszeń do różnego rodzaju zdarzeń - poinformował PAP dyżurny KW PSP w Opolu.

Jak powiedział PAP dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, w wyniku sobotnich burz, jakie miały miejsce w województwie opolskim, strażacy uczestniczyli w kilkudziesięciu interwencjach. Połowa z nich miała miejsce na terenie powiatu krapkowickiego.

"Głownie były to wyjazdy do powalonych drzew i konarów. Przewrócone na odcinku kilkudziesięciu metrów drzewa zatarasowały na pewien czas drogę krajową numer 45 z Opola do Krapkowic. Mieliśmy także kilka przypadków uszkodzeń dachów na budynkach, a w miejscowości Strzeleczki doszło do uszkodzenia ściany szczytowej budynku. W Starym Paczkowie od pioruna zapaliła się stodoła. Na szczęście udało się ten pożar ugasić bardzo szybko" - powiedział strażak.