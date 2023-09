Opolskie: Kukiz, Ociepa, Czochara czołówką opolskiej listy PiS do Sejmu w okręgu nr 21

Paweł Kukiz, otwierający regionalną listę PiS w nadchodzących wyborach do Sejmu, przedstawił w sobotę pięciu kolejnych kandydatów z list tego ugrupowania w województwie opolskim. Wśród nich jest wiceminister Marcin Ociepa i wiceminister Janusz Kowalski.

Prawo i Sprawiedliwość prezentuje w sobotę listy wyborcze w poszczególnych okręgach. Podczas konferencji prasowej w Opolu poseł Paweł Kukiz, który będzie jedynką na opolskiej liście Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Sejmu, przedstawił pierwszą szóstkę kandydatów Zjednoczonej Prawicy w okręgu wyborczym nr 21, obejmującym całe województwo opolskie.

"Jestem kandydatem bezpartyjnym, startuję z pozycji numer jednej. Przy okazji powiem, że wszystkich nas kandydatów na liście PiS z różnych stronnictw - bo jest tu Janusz Kowalski i Marcin Ociepa - łączy jeden zasadniczy celu: musimy wygrać wybory, żeby nie dopuścić do władzy postkomunistów i kosmopolitów. Musimy dbać o interes Polski, o interes narodowy, o tych ludzi, o których nikt nie dbał przez te wszystkie lata, poszkodowanych jeszcze od czasów systemu komunistycznego. To jest nas zasadniczy cel. Są sprawy, w których się różnimy, ale różnimy się pięknie" - powiedział Kukiz.

Polityk podkreślił, że nadal będzie zabiegał o wprowadzenie Jednomandatowych Okręgów Wyborczych i zniesienie immunitetu posłów, sędziów i prokuratorów.

Drugie miejsce na liście będzie miał Marcin Ociepa, prezes Odnowy RP i wiceminister obrony narodowej. Nieobecnego na konferencji polityka przedstawił wiceminister Janusz Kowalski.

"Marcin Ociepa to mój wychowanek, którego wprowadzałem do polityki jeszcze jako nastolatka. Dzisiaj jest dobrym wiceministrem obrony. Jestem przekonany, że jest to ogromne wzmocnienie dla naszej listy" - powiedział Kowalski.

Z trzeciego miejsca będzie startowała posłanka Katarzyna Czochara - z wykształcenia nauczycielka języka niemieckiego, ale jak podkreśla, nie obce są jej problemy wsi.

Kandydatem numer cztery jest poseł Janusz Kowalski z Suwerennej Polski.

"To mój trzeci start z listy Prawa i Sprawiedliwości. Odwołuję się do swojego startu w 2001, gdy miałem hasło +Kowalski - ktoś taki jak ty+ i dokładnie jest taki Janusz Kowalski - blisko ludzi i blisko Opola. Po czterech latach pracy zostawiam dwie fundamentalne reformy: Kodeksu Spółek Handlowych i kluczową ustawę dla polskiego rolnictwa o biogazowniach, która wejdzie w życie 11 września" - powiedział Kowalski.

Na piątym miejscu będzie posłanka Violetta Porowska, która przypomniała, że z PiS jest związana od 2001 roku.

"Od aktywistki, przez radną miasta Opola, sejmiku województwa, byłam wicewojewodą, posłanką ostatniej kadencji, a teraz będę walczyła o ponowną kadencję" - powiedziała Porowska, która za największy swój sukces w Sejmie uznała pracę na rzecz rozwoju ochrony zdrowia.

Pierwszą szóstkę zamyka Sławomir Kłosowski, który w przeszłości zakładał struktury PiS w regionie, był m.in. przez trzy kadencje posłem na Sejm, wiceministrem edukacji, a następnie europosłem. Obecnie Kłosowski pełni funkcję wojewody opolskiego.

Referendum to święto demokracji czy propaganda PiS? Zrobiliśmy na ten temat debatę. Zobaczcie

Programy socjalne – rozdawnictwo czy obowiązek? Zobacz naszą debatę

Czy Polaków czeka droga zima? Mamy na ten temat debatę. Zobaczcie