Opolskie: Lasy Państwowe zapowiadają opryski w regionie

W pierwszej i drugiej dekadzie maja na terenie lasów województwa opolskiego prowadzone będą opryski przeciwko chrabąszczom i larwom osnui gwiaździstej - poinformowała Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach powiadomiła o zamiarze przeprowadzenia oprysków lasów na terenie województwa opolskiego przeciwko żyjącym w nich szkodnikom - chrabąszczom, larwom osnui gwiaździstej i gąsienicom kuprówki rudnicy. Zabiegi będą przeprowadzone aparaturą lotniczą, przy użyciu minimalnych dawek środków aktywnych.

Opryski mające na celu ograniczenie liczby chrabąszczy mają być przeprowadzone w nadleśnictwach Brzeg, Namysłów, Rudziniec, Strzelce Opolskie i Opole. W przypadku larw osnui gwiaździstej oprysk będzie prowadzony w nadleśnictwie Zawadzkie, a gąsienic kuprówki rudnicy w nadleśnictwach Lubliniec i Olesno.

"Zabiegi ograniczania liczebności imagines chrabąszczy i gąsienic kuprówki rudnicy prowadzone będą w pierwszej i drugiej dekadzie maja, natomiast zabiegi ograniczające nadmierną liczebność larw osnui gwiaździstej realizowane będą od końca pierwszej dekady maja. Ścisły termin prowadzenia zabiegów uzależniony jest od tempa rozwoju owadów, które determinuje przebieg warunków pogodowych" - poinformował Remigiusz Brzeziński z RDLP w Katowicach.

Zabiegi ograniczania liczebności imagines chrabąszczy, prowadzone będzie przy użyciu preparatu MOSPILAN 20 SP, którego substancję aktywną stanowi acetamipryd (200 g/l), należący do grupy neonikotynoidów cyjanoamidynowych. Preparat ten na owady działa kontaktowo i żołądkowo, na roślinie wykazuje systemiczne działanie owadobójcze, tzn. zdolność do wnikania przez liście lub korzenie i przemieszczania się np. do rozwijających się liści. Okres karencji, tj. czasu, jaki musi upłynąć od ostatniego zastosowania tego środka do dnia zbioru roślin runa leśnego wynosi 14 dni.

Ograniczanie liczebności populacji osnui gwiaździstej będzie prowadzone z zastosowaniem insektycydu LOS OVADOS 200 SE. Wobec gąsienic kuprówki rudnicy zastosowany zostanie preparat, w którym substancją czynną są bakterie. Mieszkańcy miejscowości położonych w sąsiedztwie pól zabiegowych zostaną powiadomieni o terminie i sposobie wykonania zabiegu oraz okresie obowiązywania zakazu wstępu do lasu z odpowiednim wyprzedzeniem za pomocą ogłoszeń wywieszonych w miejscach publicznych. Powierzchnie przewidziane do oprysku oznaczone zostaną tablicami ostrzegawczymi.

Jak podkreślają leśnicy, opryski są konieczne ze względu na dbałość o kondycję drzew i systemów leśnych. Bez ingerencji człowieka, występujące w nadmiarze owady i ich larwy, są w stanie doprowadzić do poważnych szkód.