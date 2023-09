Opolskie: Maleje liczba odszkodowań ZUS w regionie

W ciągu pierwszych ośmiu miesięcy tego roku opolski ZUS wypłacił o około 15 procent mniej jednorazowych odszkodowań za wypadek przy pracy lub chorobę zawodową, niż w tym samym okresie ub. roku.

Jak poinformował Sebastian Szczurek, rzecznik regionalny ZUS w Opolu, w okresie od początku roku do końca stycznia w widoczny sposób spadła liczba wypłacanych przez ubezpieczyciela odszkodowań związanych z różnego rodzaju urazami i chorobami w pracy.

"Od początku roku do końca sierpnia pozytywnie rozpatrzyliśmy 346 wniosków o jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Na rachunki bankowe osób poszkodowanych przekazaliśmy ponad 2 miliony 903 tysiące złotych. W analogicznym okresie roku ubiegłego wypłaciliśmy w regionie 412 jednorazowych odszkodowań o wartości 3 milionów 83 tysięcy złotych" - powiedział rzecznik opolskiego ZUS.

O jednorazowe odszkodowanie może starać się każdy pracownik legalnie zatrudniony i zgłoszony do ubezpieczenia wypadkowego ZUS. Do końca marca przyszłego roku stawka za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu to aż 1269 zł. Dla porównania, w poprzednim okresie obliczeniowym było to 1133 zł.

W 2022 r. oddziały ZUS w całej Polsce wypłaciły 42,6 tys. jednorazowych odszkodowań za wypadek przy pracy bądź uszczerbek na zdrowiu z tytułu choroby zawodowej, a wartość zrealizowanych przelewów wyniosła 294 mln zł. W tym czasie opolski oddział ZUS wypłacił 550 jednorazowych odszkodowań wypadkowych. Na Opolszczyźnie kwota odszkodowań przekroczyła wówczas 4 miliony złotych i była najmniejsza w całym kraju. Dla porównania, oddziały ZUS w województwach śląskim i dolnośląskim wypłaciły odpowiednio 5,7 tysięcy i 3,5 tysiąca jednorazowych odszkodowań.

Między styczniem a sierpniem br. przeciętna wysokość jednorazowego odszkodowania była wyższa, niż w tym samym czasie 2022 r. Rok temu ZUS przeciętnie wypłacał 7484 zł za jedno odszkodowanie, natomiast w tym roku to już 8391 zł. O jednorazowe odszkodowania w większości ubiegają ubezpieczeni zatrudnieni na etacie. Rzadziej świadczenia te trafiają do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą bądź osób na umowach zlecenie.