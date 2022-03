Opolskie: Maleje liczba szpitalnych łóżek dla chorych z COVID-19

W województwie opolskim dla chorych zakażonych koronawirusem zarezerwowane jest 317 miejsc w szpitalach, z czego zajęte jest 120 miejsc. Od pierwszego kwietnia likwidacji ulegnie szpital tymczasowy w Opolu, który może przyjąć 150 pacjentów.

Według informacji zamieszczonej w piątek na stronie opolskiego urzędu wojewódzkiego, w regionie dla chorych zakażonych koronawirusem przeznaczone jest 317 szpitalnych miejsc. Z tej liczby obecnie 120 łóżek jest zajęte. Na 40 respiratorów "covidowych" w użyciu jest 13 urządzeń. Ze względu na malejącą liczbę chorych, od 1 kwietnia zlikwidowany zostanie szpital tymczasowych dla chorych na COVID-19 w Opolu, który dysponuje 150 miejscami.

Według Ministerstwa Zdrowia ostatniej doby w województwie opolskim odnotowano 238 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, z czego 206 to zakażenia nowe, a 32 to zakażenia ponowne. Zmarły trzy osoby, które oprócz zakażenia koronawirusem cierpiały na inne choroby. W liczącym niespełna milion mieszkańców regionie do tej pory w pełni zaszczepiono przeciwko COVID-19 462 856 osób.