Opolskie: Na dopływach Odry możliwe gwałtowne wzrosty stanu wód

Na terenach zlewni Odry w województwie opolskim możliwe są gwałtowne wzrosty stanów wód - poinformowało Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opolu.

Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych we Wrocławiu wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia o gwałtownych wzrostach stanów wód. Ostrzeżenie obowiązuje w czwartek od godziny 11 do godziny 21.

Hydrylodzy IMGW-PIB przewidują, że na obszarze zlewni Odry, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomów wód oraz podtopienia. W przypadku szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska oszacowano na 80 procent.