Opolskie: Obchody Narodowego Święta Niepodległości w całym regionie

Mszą świętą w intencji Ojczyzny rozpoczęły się wojewódzkie uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości w Opolu. W wielu miejscowościach regionu i zorganizowano uroczyste akademie, manifestacje i wydarzenia patriotyczne.

Główne uroczystości wojewódzkie z okazji Święta Niepodległości odbyły się przed Pomnikiem Bojowników o Polskość Śląska Opolskiego w Opolu. Z udziałem wojskowej asysty, na placu przed pomnikiem zebrali się przedstawiciele władz państwowych, samorządowych i organizacji społecznych.

Przeczytano listy premiera Mateusza Morawieckiego i marszałek Sejmu Elżbiety Witek adresowane do mieszkańców województwa opolskiego, których autorzy wskazywali na konieczność utrzymania jedności narodowej i potrzebę wspólnego wysiłku w budowaniu silnego i sprawnego państwa.

Wicewojewoda opolski Tomasz Witkowski w rozmowie z PAP podkreślił potrzebę utrzymania tradycji upamiętnienia wysiłku wszystkich Polaków, za sprawą których Polska przetrwała wiele historycznych trudności i potrafiła odradzać się pomimo działań swoich wrogów.

"My uczestniczymy w tym święcie na Placu Wolności. Inni będą uczestniczyć w tym święcie biegnąc, jeszcze inni śpiewając pieśni patriotyczne, czy uczestnicząc w marszach, bo w ten sposób chcą zamanifestować swoją przynależność do narodu. Niezależnie od formy, w jakiej będziemy uczestniczyć w dzisiejszym święcie, ważne jest, by nie zapominać o znaczeniu tego święta, o wartości wspólnoty narodowej i szacunku do ceny, jaką za istnienie Polski i narodu polskiego, zapłaciły miliony naszych rodaków. Niestety, wydarzenia za naszą wschodnią granicą są najlepszym dowodem, że nic nie jest dane raz na zawsze. Dla dobra przyszłych pokoleń, czasem trzeba i warto poświęcić nieco własnego dobrobytu, do którego już się przyzwyczailiśmy" - powiedział Witkowski.

Po południu w stolicy regionu rozpoczęły się obchody 104. rocznicy odzyskania niepodległości przygotowane przez władze miasta. Na rynku Opola można było spotkać m.in. aktorów przedstawiających postaci Romana Dmowskiego i Józefa Piłsudskiego, którzy pomimo różnic potrafili współdziałać na rzecz odrodzenia państwa polskiego oraz członków grupy rekonstrukcyjnej w mundurach ułanów. Można także zobaczyć tańce narodowe, czy zaśpiewać patriotyczne pieśni. Wśród uczestników obchodów będą rozdawane chorągiewski w barwach narodowych.

W Brzegu prawie sto osób uczestniczyło w grze terenowej, której organizatorami jest 1. Brzeski Pułk Saperów. W jej ramach przewidziano sprawdzenia swoich umiejętności w roli strzelca, sanitariusza, czy znajomości zasad poruszania się w terenie.

W Paczkowie pod Pomnikiem Orła Białego umieszczono urnę z ziemią z mogiły powstańców styczniowych, którą przywieziono z Węgrowa (wielkopolskie). Wcześniej, z okazji Święta Konstytucji, pod obeliskiem umieszczono urnę z ziemią z kościoła w Poznaniu, gdzie spoczywa serce generała Józefa Henryka Dąbrowskiego i autor polskiego hymnu Józef Wybicki.